Чарівна спеція, яка очищає печінку, знижує цукор і бореться зі старінням: просто додайте до страв

Розмарин. / © Pexels

Реклама

Розмарин – це трава, яка через свій аромат є однією з найпопулярніших приправ до риби, м’яса, супів, овочів і навіть десертів. Розмарин також корисний для здоров’я: покращує травлення, регулює рівень цукру в крові, зміцнює печінку та навіть може знизити ризик деменції та покращити пам’ять.

Чому ж варто додати розмарин до своїх страв, читайте у матеріалі Kobieta w INTERIA.PL.

Регулює рівень цукру в крові

Реклама

Розмарин використовується в природній медицині для боротьби з гіперглікемією - високим рівнем глюкози в крові. Ця трава не тільки уповільнює всмоктування вуглеводів у кров, але й захищає клітини підшлункової залози, що відповідають за вироблення інсуліну.

Покращує травлення і функцію печінки

Екстракт розмарину зміцнює слизову оболонку шлунка та знижує ризик виникнення виразки шлунка, адже має сильні антибактеріальні властивості. Також спеція має жовчогінну дію, прискорює травлення та корисна для кишківника.

Розмарин має позитивний вплив на на печінку: підтримує процеси детоксикації та захищає її клітини від пошкодження. Наприклад, внаслідок вживання деяких ліків.

Реклама

Має антиоксидантну дію

Розмарин містить потужні антиоксиданти. Вони борються із запаленням, знижуючи ризик серцевих захворювань, а також виводять вільні радикали, які відповідають за пошкодження клітин, рак та прискорене старіння.

Деякі дослідження показали, що екстракти розмарину прискорюють регенерацію шкіри та допомагають боротися з акне та екземою.

Ця спеція має заспокійливу дію та зменшує стрес, який погіршує пам'ять. Потужні антиоксиданти, що є в розмарині, захищають мозок від оксидативного стресу, який пошкоджує нейрони та сприяє нейродегенеративним захворюванням.

Реклама

Як використовувати розмарин?

Найкорисніший - свіжий розмарин. Його можна вирощувати в горщику цілий рік.

Ця спеція додає смаку багатьом стравам — її найкраще додавати до смаженого м’яса, риби чи картоплі. Втім, вона також підходить для приготування супів, соусів і навіть тортів і десертів. Гілочки розмарину покращать смак лимонаду або чаю.

Якщо ж додати олію розмарину у ванну, то аромат стимулюватиме роботу мозку, сприятиме розслабленню та допоможе заснути.

Нагадаємо, ми писали про популярну спецію, яка є дуже корисною для здоров’я.

Реклама