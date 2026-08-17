Час ділити півонії: чому це потрібно робити зараз та як правильно пересадити рослини

Як ділити півонії

Реклама

Після того як півонії відцвітають, а їхнє листя починає жовтіти, багато садівників просто забувають про рослини до наступного літа. А дарма, адже саме у серпні закладається майбутнє цвітіння. Пересадка у цьому місяці — не забаганка, а життєва необхідність, адже без регулярного поділу кущ старіє, а квіти дрібнішають.

Навіщо ділити півонії: не тільки омолодження

Кущ півонії здатний прожити до 50 років, проте після 5-6 років без поділу його потужне кореневище надмірно розростається і старіє. Без пересадки та омолодження кожні 5–6 років кущ старіє, квіти стають дрібними, а загальна кількість бутонів падає на 30–40%.

Реклама

Центральна частина куща поступово відмирає, тоді як молоде коріння зміщується на периферію. Через це рослина починає відчувати нестачу живлення, а квіти втрачають свій колишній розмір. Поділ ефективно омолоджує культуру, активно стимулюючи зростання нових коренів та бруньок. Це важливий елемент агротехніки, який багато хто помилково ігнорує, а згодом дивується порожнім і слабким кущам.

Реклама

Коли найкраще пересаджувати півонії: серпневе вікно

Оптимальний період для проведення поділу становить період від 15 серпня до 15 вересня, доки температура ґрунту та повітря не впала нижче +15 °C.

Чому не навесні? Навесні півонії починають прокидатися надто рано, їхня коренева система стає вразливою, а бруньки одразу рушають у ріст. Будь-яке втручання в цей час є сильним стресом, який здатен затримати цвітіння на цілий рік або навіть два. Серпень натомість пропонує ідеальні умови. До кінця літа бруньки відновлення вже повністю сформовані, але все ще перебувають у стані спокою, оскільки рослина готується до зими.

У цей період пересадка сприймається організмом квітки як планова операція. Теплий ґрунт сприяє швидкому укоріненню, завдяки чому приживання в серпні сягає 95%, тоді як навесні цей показник ледь дотягує до 60%.

Техніка поділу: від викопування до посадки

Процедура вимагає акуратності та дотримання кількох важливих правил:

Реклама

Спочатку стебла рослини обрізають на висоту 10–15 см від рівня землі. Потім кущ обережно обкопують по периметру, відступивши від центру близько 30–40 см. За допомогою вил або лопати кореневище підтягують і витягують на поверхню.

Землю акуратно струшують, а корені промивають водою, щоб чітко бачити всі бруньки та можливі пошкодження.

Гострим ножом кореневище розрізають на частини. Кожна окрема діленка повинна мати обов’язково щонайменше 3–5 бруньок та кілька коренів довжиною 15–20 см. Якщо бруньок менше трьох, рослина пізніше не зацвіте. Усі гнилі чи поламані ділянки видаляють, а зрізи обов’язково присипають товченим вугіллям або деревною золою.

Посадкову яму готують заздалегідь — за 2–3 тижні до висадки, заповнюючи її сумішшю перегною, компосту та садової землі з додаванням суперфосфату. Під час посадки бруньки заглиблюють лише на 3–5 см від поверхні ґрунту. Занадто глибока посадка призведе до відсутності цвітіння, а надто мілка — до вимерзання взимку. Завершують процес рясним поливом (по 1–2 відра на кожен кущ) та мульчуванням торфом або перегноєм шаром у 5–7 см. До кінця серпня, за відсутності дощів, полив проводять щотижня.

Дехто намагається проводити пересадку раніше, проте виникає закономірне питання про те, чи можна чіпати півонії у серпні, якщо вони ще досі цвітуть. Робити цього категорично не можна, тому обов’язково варто дочекатися повного завершення цвітіння та в’янення надземної частини, що зазвичай припадає на середину серпня. Будь-яка передчасна пересадка змусить рослину витрачати дорогоцінні життєві сили на відновлення зеленої маси замість того, щоб зосередитися на закладці бруньок для наступного року.

Чимало садівників лякаються, помічаючи, що після поділу півонії чомусь не цвітуть наступного сезону. Насправді це абсолютно нормальне явище, адже у перший рік після пересадки та поділу кущ повністю спрямовує всі свої внутрішні ресурси на розвиток потужної кореневої системи і формування нових бруньок, тому цвітіння може бути слабким або взагалі відсутнім, тоді як повноцінна декоративність і рясні бутони повертаються лише на другий-третій рік.

Плануючи такі роботи, важливо знати, як часто потрібно ділити півонії, аби не нашкодити культурі. Оптимальна періодичність для цієї процедури становить раз на п’ять-шість років, оскільки надто часті маніпуляції сильно послаблюють рослину, а занадто рідкісні неминуче призводять до природного старіння куща і помітної втрати якості квітів, через що серпень справедливо залишається найкращим часом для подібних завдань.

Новини партнерів