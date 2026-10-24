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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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Час змінити парфуми: 5 розкішних ароматів, які ідеально пасують для осені

Аромати з нотами білого мускусу залишаються популярними. Мускусні парфуми є універсальним вибором незалежно від сезону та модних тенденцій.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Парфуми.

Парфуми. / © Associated Press

Мускусу в парфумерії. Цей аромат асоціюється із запахом теплої шкіри, свіжої бавовни і щойно випраної білизни. Восени такі парфуми особливо доречні: їхні м’які, обволікальні ноти гармонійно поєднуються з прохолодним повітрям, теплими светрами та багатошаровими образами.

ТСН.ua підготував добірку з п’яти мускусних парфумів на осінь.

Історія мускусу в парфумерії сягає століть, пише Vogue Italia. Колись його добували з тваринної сировини, але згодом парфумери перейшли на синтетичні аналоги. Однією з перших таких речовин став мускус Баура, запатентований Альбертом Бауром 1888-го. Згодом з’явилися й інші ароматичні молекули, які допомогли створювати композиції з характерним запахом чистоти.

Білий мускус створює ніжний, затишний і водночас чуттєвий аромат, який не перевантажує, але запам’ятовується. Для повсякденного використання можна обрати чисті мускусні композиції з нотами бавовни, а для вечора — більш насичені аромати, у яких мускус поєднується з амброю, деревиною або ваніллю. Це вдалий вибір для тих, хто любить делікатні, але виразні парфуми без надмірної солодкості.

Maison Francis Kurkdjian Gentle Fluidity Gold

Gentle Fluidity Gold — теплий, солодкий і чуттєвий аромат, у якому мускус поєднується з ваніллю, амбровим деревом і карамельними відтінками. Ягоди ялівцю та мускатний горіх додають композиції пряного звучання.

Основні ноти: ягоди ялівцю, мускатний горіх, коріандр, мускус, ваніль, карамель, амброве дерево.

Narciso Rodriguez For Her Pure Musc

Pure Musc — чистий, м’який мускусний аромат із квітковими відтінками. Восени він пасуватиме тим, хто любить елегантні, стримані парфуми, які доречні і вдень, і ввечері.

Основні ноти: мускус, квіти, кашмеран.

Byredo Blanche

Blanche — аромат для тих, хто любить свіжі і водночас елегантні композиції. Альдегіди створюють ефект свіжовипраної білизни, троянда пом’якшує звучання, а мускус додає теплоти.

Основні ноти: альдегіди, троянда, півонія, фіалка, мускус, сандал.

Montale White Musk

White Musk — пудровий мускус із прохолодними зеленими і ніжними квітковими відтінками. Аромат підійде жінкам, які не люблять надмірної солодкості, а шукають універсальний аромат для офісу, прогулянок і щоденного використання.

Основні ноти: листя фіалки, іланг-іланг, мускус.

Lattafa Musk Mood

Musk Mood — бюджетний варіант для прихильників східних мускусних ароматів. Його варто розглянути, якщо хочеться більш насиченого звучання, яке доповнить осінній гардероб і теплі вечірні образи.

Основні ноти: мускус, цитрусові, квіткові та солодкуваті акорди.

Нагадаємо, ми писали про те, які арабські парфуми підійдуться на осінь-2026.

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