Часник, дзеркало, сіль: основні засоби, які допоможуть захистити себе від пороблення

Езотерики впевнені, що небезпека отримати пороблення чи зурочення підстерігає кожну людину щодня. А тому важливо знати, як себе захистити.

Як зрозуміти, що вас зурочили

Якщо у вас раптом почало псуватися здоров'я, з'явилося безсоння без причини, алергія, свербіж, а ще все валиться з рук, начеб-то міцні стосунки псуються, друзі відвертаються, а на роботі ситуація починає погіршуватися. Все це ознаки того, що вас зурочили. Звичайно, цьому можуть бути і більш природні пояснення — інфекція, тимчасові труднощі тощо.

Проте нехитрі способи боротьби з негативом допоможуть вам заспокоїтися, повернути життя у звичне русло та перервати "чорну смугу".

Шпилька від зурочення

Це, мабуть, один з найбільш популярних оберегів, про який знає майже не кожна людина. Вважається, що саме через форму (коло, замкнена конструкція) шпилька вбирає в себе весь негатив і ніби "консервує" його всередині. Причому такий оберіг може працювати не лише на конкретну людину, але й на всю родину.

Шпильку від зурочення краще всього приколоти головкою донизу на внутрішньому боці одягу під подолом. Втім, магічний аксесуар можна носити і зовні. Зазвичай на самому видному місці, наприклад, на рівні серця з лівого боку. А щоб захистити фінанси, шпильки кладуть до гамандця.

Посилити вплив шпильки можна за допомогою спеціальних фраз. Найпростіший варіант: покласти оберіг на ліву долоню, а потім промовити "Зло все прибери, недобрих людей відверни, порчу-пристріт відверни, мене оберігай". Періодично звертайте увагу на шпильку, якщо кінчик її голки потемнів, значить, вона прийняла уже весь негатив і її потрібно замінити. Почорнілу шпильку закопують подалі від будинку.

Як захистити від зурочення в домашніх умовах

Дзеркало здавна вважалося одним з найсильніших оберегів, оскільки воно здатне відобразити весь негатив. Езотерики радять повісити вдома навпроти входу дзеркало. Але важливо стежити, щоб на його поверхні не осідав пил. Також можете носити невелике дзеркальце з собою у кишені.

Втім, впевнені спеціалісти, будь-які предмети, що відбивають зображення, можуть стати оберегом. Зокрема, сережки, кулони, окуляри. А коли спілкуєтесь з людиною, від якої не очікуєте нічого доброго, спробуйте в думках уявляти собі дзеркало.

Червона нитка від пороблення

Червона нитка допомагає протистояти негативу, але носити її потрібно на лівому зап'ясті. Червоний колір, кажуть езотерики, є найсильнішим енергетично, а ліва рука є приймачем енергії. Нитка повинна бути натуральною, краще бавовняною. Попросіть, щоб вам її зав'язала добра чи близька людина.

Як тільки нитка порветься, розв'яжеться, її не можна зав'язувати вдруге. Це означає, що вона виконала своє призначення. Краще її спалити, а пов'язати нову.

Ще одним оберегом вважається червона хустка. Її радять пов'язувати на голову малятам в багатолюдних місцях.

Часник як оберіг від пороблення

Як захистити себе від зурочення / Фото: pixabay.com

Ще в давнину наші пращури вірили, що часник допомагає захистити від злих духів. Ним лікували, оберігали дім від злодіїв і можливого негативу. Найкращим захистом від пороблення чи зурочення є часник, який кладуть в отворі вхідних дверей. Також ви можете розвісити його у себе вдома, тоді злим людям у вас буде незатишно. А щоб підсилити діє оберега, затисніть його в лівій долоні і промовте "Від духу цього твого вся нечисть у болото згине". Ритуал повторюють після того, як зубчик засохне.

Часник можна носити в кишені як захист від пороблення.

Сіль по кутках будинку

В давнину з собою люди намагалися носити мішечки з сіллю, щоб захиститися від нечисті. Цей оберіг актуальний й зараз. Коли будете засипати сіль у мішечок, промовляйте "Я сіллю захищаюсь, та від зла очищаюся. Від будь-якого лиха незримий бар'єр отримую".

Ще одним варіантом захисту від пороблення є розведення солі у склянці зі святою водою. Під час цього процесу потрібно промовляти "Зло з себе знімаю, захист відновлюю. Сіль весь негатив знімає, мене залишає чистим". Потім потрібно зробити ковток цієї води і вмитися нею.

Вдома спробуйте збудувати цілий "соляний" захист. Насипте сіль у миску і поставте в кут на 1-2 дні. Як тільки утвориться кірка, одразу висипайте, уявляючи, як позбуваєтесь всього поганого, що є у вашому житті.

Кулак в кишені

Якщо вам доводиться спілкуватися з людиною, яка вам неприємна, чи можливо, ви знаєте, що вона хоче зла, потрібно схрестити руки та ноги. Таки ви замкнете своє біополе, а тому негативна енергія просто не зможе проникнути всередину. При цьому один кулак тримайте стиснутим. Це підсилить ефект. Його краще сховати в кишеню, щоб це не мало вигляд, наче ви готуєтесь до бійки.

Якщо від людини сипляться погрози чи зурочення, подумки промовте "І тобі того ж". Повторювати це вголос не потрібно.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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