Часник долежить до весни: де і як правильно зберігати овоч

Часник. / © pexels.com

Реклама

Часник — один із найулюбленіших овочів українців: його вирощують чи не на кожному городі та використовують у безлічі домашніх страв і заготівель. Наприкінці серпня — на початку вересня настають останні терміни для його збирання, тож якщо ще не викопали часник, варто поспішити.

Як правильно зберігати часник після збирання врожаю, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Реклама

Важливо пам’ятати, що на тривалість зберігання часнику впливає не лише спосіб його зберігання, а й правильна підготовка. Перш за все - його потрібно добре просушити. Для цього розкладіть цибулини тонким шаром у сухому, затіненому та добре провітрюваному місці. Головне - залишайте під прямими сонячними променями, адже вони можуть пошкодити зовнішню оболонку.

Реклама

Сушіння триває до двох до чотирьох, але за дощової та вологої погоди може тривати довше. Часник готовий до зберігання, коли шийка стає тонкою і сухою, корінці — ламкими, а верхня шкірка — сухою.

Як правильно зберігати часник

Щоб часник якомога довше залишався сухим, твердим і не проростав, потрібно важливо створити правильні умови для зберігання: забезпечити необхідну температура, вологість і освітлення.

Для тривалого зберігання часнику потрібне прохолодне, сухе й темне місце з хорошою циркуляцією повітря. Надмірна вологість створює сприятливі умови для плісняви та гнилі, а надто сухе повітря може призводити до втрати вологи й зморщування.

Світло також небажане, бо може стимулювати проростання. Саме тому часник краще тримати в темному місці.

Реклама

У приватному будинку найкраще підійдуть прохолодний підвал, суха комора або інше приміщення без різких перепадів температури.

У квартирі обирайте найпрохолодніше, сухе й темне місце подалі від батарей. Це можуть бути суха комора, засклений балкон за відповідної температури або нижня полиця шафи в прохолодній кімнаті.

Для зберігання підійдуть:

сітчасті мішечки,

паперові пакети з отворами,

картонні коробки з вентиляцією,

плетені кошики.

Не варто тримати часник у поліетиленовому пакеті — через накопичення вологи він може швидко запліснявіти та згнити.

Реклама

Нагадаємо, кухарі розкрили простий трюк, який допомагає зберегти часник свіжим 3–5 місяців.

Новини партнерів