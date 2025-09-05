Часник лежатиме свіжим аж до наступного літа, якщо зробите одну річ: навіщо потрібна сіль

Як зберігати часник свіжим всю зиму / © unsplash.com

Щоб часник залишався свіжим довго, потрібно створити правильні умови та скористатися кількома секретами досвідчених садівників.

Як обрати часник для зберігання

Для тривалого зберігання підходить лише здоровий, сухий часник. Зубчики мають бути щільні, без тріщин і плям. Найкраще обирати сорти з товстою шкіркою — вони зберігаються значно довше.

Підготовка часнику до зберігання

Не поспішайте обрізати корінці та стебла — вони допомагають захистити зубчики від висихання.

Часник можна підвісити в сухому, добре провітрюваному приміщенні (але не під прямим сонцем) або заплести в коси.

Ідеальні умови для збереження свіжості часнику

Найкраще часник зберігати в темному, прохолодному та сухому місці. Озимий часник довго залишається свіжим за температури від 0 до 4°C, а яровий — від 16 до 20°C. Вологість повітря не повинна перевищувати 60%, адже надлишкова волога сприяє гниттю.

Альтернативні способи зберігання часнику

Паперові пакети або коробки — простий і зручний варіант для сухого часнику.

Сушіння або заморожування — очищені зубчики можна висушити або заморозити, щоб надовго зберегти аромат і смак.

Олія або оцет — подрібнений часник можна настоювати в олії або оцті, проте в такому вигляді він зберігатиметься лише кілька місяців.

А ще фахівці радять використовувати сіль. Візьміть будь-яке відро, викладіть головки часнику та присипте їх сіллю. Потім додайте ще — і знову присипте. Сіль вбирає надлишкову вологу та запобігає розвитку шкідливих бактерій.

Часник не любить прямого сонячного світла та підвищеної вологості. Запаси слід регулярно перевіряти та видаляти пошкоджені головки, щоб запобігти поширенню гнилі. За правильного догляду часник зберігатиме свій аромат, залишатиметься корисним і додаватиме смаку вашим стравам аж до наступного літа.