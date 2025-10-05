Часник не проросте і не пересушиться: як правильно зберігати овоч

Часник. / © Freepik

Часник дуже полюбляють українці. Щоб він зберігав смак, аромат і корисні властивості впродовж усієї зими, важливо правильно підготувати його та обрати надійний спосіб зберігання. Нижче —

Як правильно зберігати часник після збирання врожаю, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Варто пам’ятати, що важливими є не лише методи зберігання часнику, а й процеси перед цим. Так, його слід викопувати у суху погоду, а потім ще й сушити сім-десять днів. Коли часник гарно висохне, треба обрізати стебло, залишивши хвостик 3–5 см.

Важливо відсортувати часник: великі головки зберігаються довше, ніж менші. Пошкоджені або з тріщинами - краще використати першими.

Як правильно зберігати часник

Умови зберігання:

температура: +2…+6 °C: льох, прохолодна комора чи холодильник;

вологість: 60–70%, бо занадто вологе повітря сприяє гнилі, а сухе – навпаки пересушить часник;

темрява: пряме світло провокує проростання.

Способи зберігання:

у сіточках, мішечках з тканини чи капрону;

у дерев’яних або картонних ящиках;

у скляних банках (без кришки), пересипавши сіллю або борошном;

очищені зубчики часнику можна залити олією зберігати в холодильнику.

Не можна зберігати часник у поліетиленових пакетів. Адже там немає вентиляції, а тому овоч може покритися пліснявою. Крім того, температура повітря не має бути дуже високою, бо тоді часник швидко проростає.

