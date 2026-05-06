Часник жовтіє і гине на грядці: як врятувати врожай

Часник.

Озимий часник навесні нерідко починає жовтіти — і це сигнал, який не варто ігнорувати. Причини можуть бути різні: від різких перепадів температури до помилок у догляді чи нестачі поживних речовин.

Чому виникає ця проблема та як правильно діяти, щоб урятувати врожай, розповів селекціонер Микола Завальний Gazeta.ua.

З його слів, молоді листки озимового часнику не витримують перепадів температури, а тому через це жовтіють. Зокрема, заморозки провокують появу хвороб - сірої гнилі та борошнистої роси.

Окрім того, якщо рослині не вистачає азоту та речовин для росту, його стебла також може пожовтіти.

"Найкраще висаджувати часник на нову грядку. Повертатись до старого місця можна через три роки. Попередником може бути капуста, квасоля, які добре удобрюють ґрунт", - пояснив садівник.

Надлишок або нестача вологи призводить до появи сірої гнилі та шкодять кореневій системі.

Як запобігти пожовтінню часнику

Садівник наголошує, що вадливим є етап саджання часнику. Адже неправильна глибина саджання провокує пожовтіння часнику. Оптимальна глибина - 5-6 см. Важливо обрати сонячне місце, аби земля довго не утримувала вологу.

Що робити, якщо часник жовтіє:

мульчуйте грядки соломою або перегноєм, аби стабілізувати температуру й вологість;

підживіть часник азотними добривами, розчином сечовини або настоєм гною;

обробіть протигрибковими засобами, якщо є підозра на хвороби.

