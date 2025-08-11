Японський чай матча / © pexels.com

Світовий попит на японський чай матча — яскраво-зелений порошок, що став модним напоєм — різко зріс. Цьому сприяли інфлюенсери з TikTok і бум туризму в Японії. Результат — дефіцит та шалене зростання цін, що відчувається навіть на батьківщині чаю. Ситуація загострюється.

Про це повідомляє The Washington Post.

Що таке матча і які причини дефіциту?

Матча — це порошок, який виготовляють із подрібненого листя зеленого чаю, вирощеного у тіні. Хоча традиційно його використовували для чайних церемоній, тепер матча стала інгредієнтом для лате, морозива, десертів та навіть косметики.

Сьогодні матча переживає справжній бум. Інфлюенсери в соцмережах активно розповідають про її користь та унікальний смак умамі, залучаючи нових споживачів. Водночас потік туристів до Японії лише посилює ажіотаж. Багато магазинів змушені обмежувати продаж, щоб хоч якось впоратися з величезним попитом.

Крім зростання попиту, виробники зіткнулися і з кліматичними проблемами. Як розповів СЕО Matcha.com Андре Фашіола, через аномальну спеку в Японії цього року врожайність чаю знизилася на 20%.

Попри це, його компанія демонструє вражальні темпи зростання продажів — 940% за останні чотири роки.

«Ми могли б продати вдвічі більше, ніж отримуємо», — зізнається Фашіола.

Найбільшою проблемою є брак матчі найвищої якості — так званої ceremonial grade. Її вирощують у тіні, збирають вручну і подрібнюють на кам’яних жорнах. Така матча коштує дорого (від 30 до 100 дол. за 30 г) і призначена для вживання без добавок. Але зараз її активно використовують для лате, що лише посилює дефіцит.

Ціни на матчу зростають, але не всі це показують

Великі мережі на кшталт Starbucks мають достатні запаси матчі, тому не прогнозують перебоїв. Однак малі кав’ярні та виробники вже стикаються із затримками постачань та зростанням закупівельних цін.

Крім дефіциту, на ціну матчі впливає і торгова угода між США та Японією, що встановила 15% мито на японський імпорт. Деякі постачальники, щоб уникнути «цінового шоку» для покупців, просто знижують якість сумішей, тоді як інші вже підняли ціни вдвічі чи втричі.

До слова, найкориснішим чаєм у світі визнано масалу. Це — традиційний індійський напій, який розв’язує відразу кілька проблем зі здоров’ям, коли налагоджує правильну роботу всіх систем організму.