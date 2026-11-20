Чай може бути корисним для серця / © pexels.com

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Регулярне вживання чаю може бути пов’язане зі зниженням ризику серцево-судинних захворювань, однак потенційна користь залежить від того, як саме його пити. Зокрема, дослідники виявили вищий ризик серед тих, хто віддає перевагу пекуче гарячому напою.

Про це пише видання Egeszseg Kalauz із посиланням на масштабне дослідження за участю майже 486 тисяч дорослих жителів Китаю. За станом здоров’я учасників спостерігали в середньому понад дев’ять років.

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За результатами аналізу, серед людей, які регулярно пили чай, відносний ризик серцево-судинних захворювань був приблизно на 11% нижчим, ніж серед тих, хто не мав такої звички. Водночас дослідники наголошують, що йдеться про статистичний зв’язок, а не доказ того, що чай безпосередньо запобігає хворобам.

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Чому важливо не пити чай надто гарячим

Один із найцікавіших висновків дослідження стосується температури напою. У людей, які пили пекуче гарячий чай, спостерігали вищий серцево-судинний ризик.

Точну температурну межу, після якої напій може становити небезпеку, дослідники не встановили. Однак практична порада проста: свіжозавареному чаю варто дати охолонути до комфортної температури. Якщо напій обпікає рот, краще не поспішати з першим ковтком.

Який чай і в якій кількості пити

Дослідження також показало, що чай середньої міцності асоціювався з кращими показниками, а зв’язок зі зниженим ризиком серцево-судинних захворювань був послідовнішим для чорного чаю, ніж для зеленого.

Найнижчий ризик серед регулярних споживачів чаю спостерігали в тих, хто випивав приблизно шість-вісім чашок на день. Втім, це не означає, що така кількість є універсальною рекомендацією. Важливо враховувати міцність заварювання, вміст кофеїну та індивідуальну реакцію організму.

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Крім того, дослідники застерігають від надмірного споживання кофеїну, особливо у другій половині дня, адже він може погіршувати сон. Не варто також забувати про цукор і сиропи, які додають до напою.

Результати дослідження не перетворюють чай на засіб профілактики чи лікування серцевих захворювань. Проте для тих, хто любить цей напій, помірне чаювання за комфортної температури, без надлишку підсолоджувачів і з урахуванням власної чутливості до кофеїну може бути частиною здорового способу життя.

Нагадаємо, що ранкова кава допомагає швидко прокинутися, однак після припливу енергії може з’явитися втома. Чорний чай діє інакше та може стати альтернативою для тих, хто погано переносить кофеїн.

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