Лавровий лист — це не лише найпопулярніша спеція, а й прекрасне підживлення для кімнатних рослин. Він має потужні антисептичні, фунгіцидні й імуностимуляційні властивості. Лаврове листя знезаражує ґрунт, відлякує шкідників — мошок і нематод, активізує зростання коренів, що прямо впливає на кількість пуп’янків, а також стимулює утворення нових квітконосів. Подрібніть 2 лаврових листки й обережно змішайте з верхнім шаром землі в горщику. Підживлювати фіалку лавровим листям треба лише раз на 3 місяці, щоб уникнути перенасичення ґрунту ефірними оліями.