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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
18k
Час на прочитання
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Чайна ложка добрива — і фіалка цвістиме цілий рік: поради професійних флористів

Горщики з фіалками стоять практично на кожному підвіконні тих, хто любить кімнатні квіти. Адже ці багаторічні рослини можуть перетворити навіть найпростіший інтер’єр на затишний квітучий куточок.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Як стимулювати цвітіння фіалки

Як стимулювати цвітіння фіалки / © pixabay.com

Якщо ви хочете, щоб ваші фіалки цвіли не кілька тижнів, а впродовж усього року, важливо знати кілька секретів. Прості рекомендації флористів допоможуть стимулювати безперервне цвітіння цих прекрасних квітів.

Як стимулювати безперервне цвітіння фіалок за допомогою підручних засобів

  • Лавровий лист — це не лише найпопулярніша спеція, а й прекрасне підживлення для кімнатних рослин. Він має потужні антисептичні, фунгіцидні й імуностимуляційні властивості. Лаврове листя знезаражує ґрунт, відлякує шкідників — мошок і нематод, активізує зростання коренів, що прямо впливає на кількість пуп’янків, а також стимулює утворення нових квітконосів. Подрібніть 2 лаврових листки й обережно змішайте з верхнім шаром землі в горщику. Підживлювати фіалку лавровим листям треба лише раз на 3 місяці, щоб уникнути перенасичення ґрунту ефірними оліями.

  • Цитрусові шкірки — природне добриво для рясного цвітіння. Вони містять калій, який стимулює формування бутонів. Вітамін С, що зміцнює клітини рослини. Кальцій і магній допомагають нарощувати зелену масу. Висушіть шкірки лимона чи апельсина, подрібніть їх і додавайте по чайній ложці під корінь фіалки раз на місяць. Це допоможе подовжити період її цвітіння.

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Дата публікації
Кількість переглядів
18k
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