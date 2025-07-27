Чим помити вікна, щоб довго були чистими / © Freepik

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Миття вікон — справа дуже клопітка, особливо влітку, коли на склі постійно з’являються сліди від пилу, дощів і комах. Але існує простий спосіб, який допоможе зберегти чистоту вікон без частого прибирання. Усе, що для цього потрібно, це звичайний гліцерин із аптеки. Цей копійчаний засіб створює захисну плівку на склі, яка надовго збереже його прозорість та бездоганну чистоту.

Як працює гліцерин на вікнах

Гліцерин утворює на скляній поверхні тонку невидиму плівку, яка відштовхує воду та різноманітні забруднення. А краплі дощу легко скочуватимуться вниз, не залишаючи розводів. Завдяки антистатичному ефекту пил також не осідатиме на скло.

Як правильно використовувати засіб для миття вікон

У літрі теплої води розчиніть чайну ложку гліцерину. Перелийте рідину в пляшку з розпилювачем. Нанесіть на вимите скло. Розітріть засіб серветкою з мікрофібри. Щоб надати вікнам ідеального блиску, після процедури протріть скло паперовим рушником.

Чому цей метод справді ефективний

Економний: пляшечка гліцерину коштує до 20 грн.

Безпечний: не містить токсичних речовин, підходить для родин із дітьми та домашніми улюбленцями.

Довготривалий результат: ефект чистоти зберігається до кількох місяців.

Універсальний: підходить не тільки для вікон, а й для дзеркал та скляних перегородок у ванній.

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