Чим обробити смородину, щоб ягоди були солодкими

Реклама

Розповідаємо, чим обробити смородинові кущі, щоб ягоди виросли великими, солодкими та соковитими, і захистити рослину від небезпечних комах-шкідників.

Яка користь борної кислоти для смородини: про це варто знати

Багато хто використовує для обробки кущів деревний попіл. Так, ця органіка дуже корисна для рослин, бо має купу мінералів, а також відлякує попелицю та інших шкідників. Однак є більш ефективніший засіб, який, на відміну від попелу, не просто відлякує комах, а робить кущі стійкішими до пошкоджень — попелиці стає важче проникнути в міцне листя. Це борна кислота, яка має декілька важливих переваг для кущів смородини. А саме:

Захищає смородину від атак павутинного кліща й попелиці.

Живить кущі, допомагає формуванню великих ягід.

Сприяє засвоєнню кальцію, робить зав’язі міцнішими, а ягоди — солодшими й соковитішими.

Зміцнює листя, робить його менш привабливим для попелиці.

Як приготувати розчин для оброблення кущів смородини. Інгредієнти:

Реклама

1 чайна ложка борної кислоти;

10 літрів теплої води;

3 кристалики марганцівки.

Спосіб приготування й оброблення. Добре розчиніть усі компоненти і дайте настоятися розчинові годину. Обробку найкраще проводити методом поливання чи обприскування. Щоб не попеклося листя смородини, кущі треба поливати вранці чи ввечері, коли немає палючих сонячних променів.

За сезон необхідно проводити три обробки:

1. Коли починають розпускатися бруньки.

2. Під час активного цвітіння.

Реклама

3. Під час формування ягід.