Через цю часту помилку ваш смартфон "гальмує": в жодному разі не робіть так

З часом користувачі починають помічати, що телефон працює вже не так швидко, як на початку. Виявляється, більшість допускає одну і ту ж помилку.

Виявляється, з часом смартфон дійсно починає "гальмувати" і працювати набагато повільніше. Наприклад, не відразу реагувати на свайп чи переходити надто довго з однієї папки в іншу. Звичайно, причин, чому телефон починає "гальмувати", чимало. Але є одна найпоширеніша. І це — встановлення великої кількості зайвих програм.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали, як пришвидшити заряджання телефона, натиснувши всього лише одну кнопку.

Багато власників смартфонів встановлюють на свій пристрій різні застосунки, якими часто навіть не користуються або користуються вкрай рідко. В такому підході немає нічого хорошого, адже в такому разі значно зменшується вільне місце в пам'яті телефону.

Але і це не найстрашніше. Згодом всі ці застосунки починають автоматично оновлюватися, що збільшує навантаження на мобільний пристрій і значно сповільнює його роботу.

Як пришвидшити телефон, щоб не "гальмував"

Як пришвидшити телефон, щоб не "гальмував" / Фото: pixabay.com

Якщо на вашому пристрої встановлено багато різних застосунків і він почав "гальмувати", варто видалити непотрібні програми, якими ви вкрай рідко або ніколи не користуєтесь. Пам'ятайте, що всі ці застосунки мають кеш, додаткові файли, які засмічують пристрій. Найкраще стежити, щоб на телефоні завжди залишалося приблизно 3-4 Гб вільної пам'яті.

Щоб видалити програму, можна перейти до "Параметрів" і обрати "Програми". Вибравши потрібний застосунок, натисніть кнопку "Видалити". Також можна звільнити місце, якщо перенести фотографії, відео, важливі документи з внутрішньої пам'яті на карту пам'яті або в хмарне сховище.