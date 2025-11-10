Через цю популярну зачіску може випадати волосся: трихологиня пояснила

Зачіска / © Credits

Популярний модний аксесуар — шпилька-кіготь (крабик) — може бути причиною випадіння волосся і навіть алопеції у жінок. Провідна трихологиня Рейчел Валентайн заявила, що часте використання цих затискачів призводить до того, що жінки скаржаться на відступання лінії волосся та появу оголених ділянок.

Про це пише Daily Mail.

У TikTok пані Валентайн повідомила, що нещодавно спостерігала клієнток зі схожими пошкодженнями волосся навколо маківки, які були спричинені щоденним носінням затискача в одному й тому ж місці.

«Епідемія зачісок-кліток — причина, чому ви бачите ламкість волосся навколо маківки. У цій самій ділянці відчувається сильна напруга, що спричиняє повторне напруження та ламкість», — пояснила вона.

Тракційна алопеція: коли фолікули здаються

Повторення однієї й тієї ж тугої зачіски, особливо з використанням заколок, розміщених в одному місці, створює постійне натягнення. З часом це може викликати стан, відомий як тракційна (напругова) алопеція.

Тракційна алопеція виникає, коли волосяні фолікули — крихітні пори, з яких росте волосся — запалюються та пошкоджуються через надмірне натягування. В деяких випадках веде до постійного облисіння. Це також можуть спричинити важке нарощування волосся та тугі коси.

Головна порада: міняйте зачіски щодня

Щоб уникнути пошкоджень, пані Валентайн радить не відмовлятися від аксесуарів, але «щодня обертати їх навколо голови» та чергувати:

Змінюйте розташування. Носіть затискач високо, низько або не по центру. Чергуйте аксесуари. Один день використовуйте затискач-кіготь, наступного — шовкову або нечіпку гумку. Давайте відпочинок. Чергуйте зав’язане волосся з розпущеним.

«Будь-яка повторювана зачіска призведе до ламкості, тому що саме напруга в одній і тій самій ділянці завдає шкоди», — зазначає трихолог.

Що робити, якщо ви помітили ранні ознаки

Якщо зачіска викликає смикання або біль у шкірі голови, це попередження про необхідність її негайної зміни. Британська асоціація дерматологів стверджує: якщо припинити натяг на ранній стадії, фолікули мають шанс загоїтися та відновитися. Рання тракційна алопеція найчастіше проявляється у вигляді витончення або випадання волосся навколо маківки та лінії росту волосся.

Якщо ж алопеція зайшла надто далеко, єдиним ефективним засобом залишається пересадка волосся. Хоча цю процедуру проводять не більше 15% жінок, рівень успішності є високим (85-95%). Інші причини випадіння волосся включають гормональні зміни (менопауза, вагітність), дефіцит вітамінів та генетику.

