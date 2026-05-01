Через тренд у TikTok Церква саєнтології зняла дверні ручки зі своїх будівель: що відомо (відео)

У Каліфорнії Церква саєнтології посилила охорону та звернулася до поліції через новий тренд у TikTok — «саєнтологічний забіг». Підлітки та блогери намагаються непомітно пробратися до будівель організації та пробігти якомога далі, поки їх не спіймає охорона.

Про це повідомляє Unilad.

Масштаби інцидентів та реакція організації

Через постійні набіги блогерів саєнтологи в Каліфорнії зняли ручки з вхідних дверей і закрили вхід для сторонніх. Організація, яку підтримують Том Круз та Елізабет Мосс, обурена тим, що їхні приміщення перетворили на майданчик для небезпечних відео й вірусних трюків.

«Протягом останніх тижнів окремі особи неодноразово проникали на церковні території на Голлівудському бульварі, порушували роботу релігійних і громадських установ, пошкоджували церковне майно та наражали на небезпеку персонал, парафіян і відвідувачів. У хаосі співробітники загинули, і Церква розглядає всі доступні засоби для захисту своїх співробітників, відвідувачів та майна», — зазначили в церкві.

Останній напад у Лос-Анджелесі

Наймасовіший інцидент стався минулої суботи, 25 квітня. Група людей у масках, серед яких були особи в костюмах Ісуса та Їжака Соніка, прорвала охорону виставки «Життя Л. Рона Габбарда» та сусіднього інформаційного центру в Лос-Анджелесі.

На відео, які розповсюдилися Мережею, видно, як учасники бігають сходами, поки охоронці намагаються їх зупинити, попереджаючи про виклик поліції.

Поліція Лос-Анджелеса (LAPD) вже розпочала розслідування. Двох учасників групи розшукують за підозрою у вандалізмі та побитті, скоєному на ґрунті ненависті.

Позиція засновника тренду

Блогер Свайлі, якого вважають автором ідеї «спідранів», заперечив свою провину.

«Я не виправдовую те, що я зробив, хоча я не порушив жодних законів. Я лише оглянув будівлю. Мене ніколи не просили не повертатися до приміщення. Я жодного разу в жодному відео, коментарях чи будь-де не пропагував ідею пробігти там чи побити свій рекорд», — зазначив він.

Попри заяви блогера відео з подібними забігами продовжують набирати мільйони переглядів, стимулюючи нові спроби проникнення до установ організації.

Нагадаємо, в Мережі з’явився новий тренд, який дозволяє людям перевірити силу свого мозку за допомогою спеціальної маски.

