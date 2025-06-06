Через ці помилки кабачки гниють просто на кущах: як уникнути проблеми

Чому кабачки гниють просто на грядках / © Фото з відкритих джерел

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Розповідаємо, які помилки городників призводять до того, що кабачки починають гнисти просто на кущах, і як цього уникнути. Про це пише ресурс news.hochu.ua.

Чому кабачки гниють просто на кущах: головні причини і як цього уникнути

Залишки рослин і волога створюють ідеальні умови для гнилі. Відцвілі бутони, старе листя або загниваючі частини рослини, що торкаються землі, стають осередками інфекцій. В умовах високої вологості ці частини швидко загнивають і заражають сусідні плоди. Варто видаляти засохле листя і зів’ялі квіти, щоб покращити циркуляцію повітря навколо куща і зменшити ризик появи гнилі.

Надмірний чи неправильний полив. Кабачки люблять вологу, особливо в період формування плодів. Однак треба уникати застоювання води біля коренів культури, щоб не було гнилі та грибкових інфекцій. Варто поливати кабачки під корінь рано вранці чи ввечері, не заливаючи всю грядку. Можна замульчувати грядку, мульча зберігає вологу, але не дає землі перезволожуватись і перешкоджає контакту плодів із ґрунтом.

Відсутність підживлень. Кабачки не надто вибагливі до ґрунтів, але бідна виснажена земля погано впливає на їхній імунітет. У результаті рослина стає вразливою до захворювань. Підживлення калійно-фосфорними добривами під час цвітіння та плодоношення сприяє формуванню здорових плодів і підвищує їхню стійкість до гнилі. Органічні добрива, такі як компост або перепрілий гній, також позитивно впливають на розвиток рослини.

Недостатнє запилення. Кабачки формують плоди тільки після запилення, але за несприятливої погоди або відсутності комах може початися гниття зав’язі. Для стимуляції запилення можна садити поруч медоносні рослини — фацелію, настурцію, календулу, які приваблюватимуть бджіл. Також можна вручну запилювати квіти м’яким пензликом.

Невдале місце посадки. Культура не любить затінку й ділянок, де погано циркулює повітря. Це сприятиме застою вологи та розвитку грибків. Для кабачків найкраще вибирати сонячні місця з родючим, добре дренованим ґрунтом. Не варто садити культуру в низинах, щоб не накопичувати хвороботворні організми.

Занадто щільна посадка. Загущення посадок призводить до того, що листя і плоди торкаються одне одного і не мають доступу до світла й повітря. Це створює ідеальне середовище для розвитку гнилі. Дотримуйтеся рекомендованих відстаней між рослинами — 70–100 см, це сприятиме повноцінному розвитку кущів.

Заражене насіння або ґрунт. Інфекція може бути принесена ще під час висівання. Слід використовувати лише якісне насіння від перевірених виробників і не нехтувати обробкою фунгіцидом або марганцівкою перед висаджуванням. Також бажано проводити сівозміну і не вирощувати кабачки на одному місці два роки поспіль.

Отже, щоб кабачки не гнили на кущах, важливо забезпечити правильний полив, своєчасне очищення рослин від залишків, достатню вентиляцію, а також регулярне підживлення. Дотримання цих простих рекомендацій не лише захистить урожай, а й забезпечить рясне плодоношення.