Через ці рослини комарів у саду стане значно більше: що не варто садити біля будинку

Комарі / © pixabay.com

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Багато садівників намагаються захистити свої ділянки від комарів, прибираючи стоячу воду та висаджуючи рослини з відлякувальним ароматом. Водночас деякі популярні декоративні культури можуть ненавмисно сприяти появі цих комах. Фахівці з боротьби зі шкідниками пояснили, які рослини здатні створювати сприятливі умови для комарів і чому це відбувається.

Про це повідомило видання martha stewart.

Експерти наголошують, що проблема полягає не стільки в самих рослинах, скільки в умовах, які вони формують. Одні накопичують воду, інші створюють вологі та затінені місця, де комарі можуть ховатися або розмножуватися.

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Однією з таких рослин є бромелія. За словами експертів, її листя утворює своєрідну чашу, в якій затримується вода. Саме у стоячій воді комарі відкладають яйця, а тому навіть невеликого об’єму вологи може вистачити для розвитку личинок. Щоб зменшити ризик, фахівці радять стежити за водою, яка накопичується всередині рослини.

До переліку також потрапив англійський плющ. Його густі зарості створюють прохолодні та затінені ділянки, які приваблюють комарів у спекотні години. Крім того, експерти зазначають, що ця рослина активно розростається та може витісняти інші види.

Ще одна популярна садова рослина — хоста. Вона цінується за декоративне листя та невибагливість у догляді, однак саме великі листові пластини утворюють щільні затінені місця, де можуть переховуватися комарі. Водночас експерти не закликають відмовлятися від вирощування хост. Вони рекомендують поєднувати їх із рослинами, які традиційно використовують для відлякування комах, зокрема мелісою та чорнобривцями.

Неочікувано до списку потрапив і бамбук. Фахівці пояснюють, що він добре росте у вологому середовищі, а вода може затримуватися в його стеблах. Це створює додаткові умови для появи комарів на ділянці.

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Сприятливими для комах можуть бути й канни. Після дощів у чашоподібних квітах здатна накопичуватися вода, яка потенційно може використовуватися комарами для розмноження. Саме тому експерти радять періодично видаляти вологу, що залишається в квітках після опадів.

До переліку увійшли й хижі рослини, зокрема непентес та венерина мухоловка. Попри те, що вони живляться деякими комахами, для їхнього успішного вирощування необхідний постійно вологий субстрат. Такі умови подобаються і комарам, які можуть використовувати їх для розмноження.

Ще однією рослиною, яку назвали фахівці, стало кудзу. Ця ліана швидко розростається та утворює значні затінені ділянки. За словами експертів, чим більше таких місць у саду, тим більше простору комарі мають для укриття.

Нагадаємо, раніше садівникам запропонували незвичний спосіб захистити рослини від літньої спеки. Для цього знадобиться продукт, який часто є на кухні.

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