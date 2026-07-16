Через цю помилку дерев’яна підлога старіє набагато швидше: перевірте себе

Прибирання / © pixabay.com

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Влітку дерев’яна підлога особливо швидко втрачає свій привабливий вигляд через пил, сонячне проміння та сухе повітря. Однак повернути їй природний блиск можна без дорогих поліролей. Експертка з домашнього догляду поділилася простим рецептом, який допомагає освіжити покриття та зробити його більш доглянутим.

Про це пише Mirror.

У спекотну пору року вікна часто залишаються відкритими, через що до будинку потрапляє більше пилу, пилку та дрібного сміття. Ці частинки осідають на поверхні й поступово залишають мікроподряпини, через що деревина втрачає блиск.

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Крім того, постійний вплив сонячних променів може зробити покриття менш насиченим і матовим.

Засновниця блогу At Home On The Prairie Елізабет розповіла, що регулярно використовує для догляду за дерев’яною підлогою звичайну оливкову олію.

За її словами, вона злегка зволожує деревину, підкреслює природну текстуру та повертає насиченість кольору.

Ще одна перевага полягає в тому, що олія допомагає зменшити накопичення статичної електрики. Завдяки цьому пил осідає повільніше, а підлога довше залишається чистою.

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Також засіб робить менш помітними дрібні потертості та подряпини.

Як приготувати домашній засіб

Для приготування розчину знадобляться:

1 столова ложка оливкової олії;

4 чайні ложки білого оцту;

1 чайна ложка кастильського мила;

400 мл води;

пляшка з розпилювачем.

Білий оцет допомагає видалити жир, пил і забруднення, практично не залишаючи розводів. Кастильське мило ефективно очищає поверхню завдяки натуральним рослинним компонентам.

Як правильно наносити засіб

Перед миттям необхідно ретельно пропилососити або підмести підлогу, особливо в кутах і важкодоступних місцях. Це дозволить уникнути появи нових подряпин під час прибирання. Після цього всі компоненти потрібно добре змішати у пляшці з розпилювачем.

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Розчин рекомендується наносити невеликими ділянками, лише злегка зволожуючи поверхню. Надлишок рідини може вбратися в деревину й з часом спричинити її деформацію.

Після нанесення засобу підлогу потрібно відполірувати сухою шваброю або м’якою тканиною, виконуючи кругові рухи.

Нагадаємо, витративши ввечері лише 10 хвилин на прибирання кухні, можна уникнути ранкового хаосу. Основні дії: помити посуд, протерти поверхні, прибрати дрібні забруднення та підготувати простір на завтра. Це економить час порівняно з генеральним прибиранням раз на тиждень і зменшує стрес. Важливо залучати родину та формувати звичку поступово. Глибоке прибирання (холодильник, духовка, підлога) робиться окремо.

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