Через цю помилку холодильник витрачає більше електроенергії: що потрібно знати про регулятор температури

Холодильник / © Getty Images

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Багато власників холодильників неправильно користуються регулятором температури, вважаючи, що цифри на механічному перемикачі відповідають градусам Цельсія. Насправді в більшості моделей вони позначають інтенсивність охолодження, а не фактичну температуру всередині камери. Через це продукти можуть швидше псуватися або навіть підмерзати.

Про це повідомляє Express із посиланням на рекомендації експертів.

Що означають цифри на регуляторі

У більшості холодильників із механічним керуванням цифри на коліщатку показують не температуру, а силу роботи компресора.

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Нижчі значення (1-2) означають слабше охолодження. У цьому режимі температура всередині холодильника вища, що може скоротити термін зберігання молочних продуктів, м'яса та риби.

Вищі значення (5-7) активують максимальне охолодження. Однак постійне використання такого режиму може призвести до підмерзання продуктів, утворення льоду на задній стінці та збільшення споживання електроенергії.

Фахівці наголошують, що оптимальна температура для зберігання більшості продуктів становить від +1 до +5 °C.

Як перевірити, що означають цифри саме у вашому холодильнику

Деякі сучасні моделі відображають температуру в градусах, однак більшість побутових холодильників досі використовують шкалу потужності охолодження.

Експерти радять звернути увагу на роботу компресора. Якщо після повороту регулятора на більше значення двигун починає працювати активніше, це означає, що ви збільшили інтенсивність охолодження. Якщо ж компресор вимикається, регулятор може показувати саме температуру.

Чому важливо правильно розкладати продукти

Температура всередині холодильника неоднакова. Різниця між окремими полицями може сягати кількох градусів:

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верхні полиці підходять для готових страв, йогуртів і десертів;

середні — для молочних продуктів і ковбасних виробів;

нижня полиця, яка є найхолоднішою, найкраще підходить для сирого м'яса та риби;

овочі та фрукти варто зберігати у спеціальних контейнерах із підвищеною вологістю.

Водночас дверцята холодильника вважаються найтеплішим місцем через постійне відкривання. Там рекомендують тримати соуси, напої, джеми та інші продукти, менш чутливі до перепадів температури, а не молоко чи яйця.

Яких помилок варто уникати

Експерти радять не переповнювати холодильник, щоб холодне повітря могло вільно циркулювати. Також не варто ставити всередину гарячі страви — спочатку їх потрібно охолодити до кімнатної температури.

Для контролю температури рекомендують використовувати окремий термометр для холодильника. Влітку, коли температура в приміщенні значно підвищується, може знадобитися трохи сильніший режим охолодження.

Фахівці також радять регулярно очищати полиці, перевіряти ущільнювачі дверцят і своєчасно розморожувати холодильники без системи No Frost. Це допоможе довше зберігати продукти свіжими та зменшить споживання електроенергії.

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