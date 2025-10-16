Через цю помилку молоко псується вдвічі швидше: де в холодильнику треба зберігати напій

Молоко / © unsplash.com

Де зберігати молоко в холодильнику? Здається, питання має просту відповідь — у його дверцятах, адже пляшка ідеально туди поміщається. Втім, експерти з такою відповіддю не згодні.

То де ж зберігати молоко в холодильнику, читайте в матеріалі RMF24.

Експерти впевнені, що дверцята холодильника для зберігання молока — це найгірший можливий вибір, адже саме вони найбільш чутливі до коливань температури. Щоразу, коли дверцята холодильника відкриваються, тепле повітря з кухні потрапляє до цієї частини приладу. Як наслідок, їжа швидко нагрівається та втрачає свою свіжість.

Молоко особливо чутливе до перепадів температури. Навіть якщо з терміном придатності на пакованні все гаразд, надмірно теплі умови можуть призвести до його швидшого псування.

Де ж варто зберігати молоко

Внутрішня частина холодильника — це справжня карта температурних зон. Нижні полиці, трохи вище від шухляди для овочів, завжди найхолодніші. Це ідеальне місце для сирого м’яса та риби, а також молока й молочних продуктів.

Середня полиця — зона зі стабільною, помірно низькою температурою. На ній найкраще зберігати сир, йогурт і молоко.

Натомість у дверях варто зберігати продукти, менш чутливі до коливань температури, наприклад, соки, кетчуп або гірчицю.

Як довго молоко залишається свіжим

Термін придатності молока значною мірою залежить від умов зберігання. Невідкрите свіже молоко зберігатиметься в холодильнику від 7 до 10 діб, якщо температура не перевищує 8°C. Після відкриття воно зберігатиметься максимум 3–5 днів.

Ультрапастеризоване молоко може зберігатися до кількох місяців поза холодильником. Втім, після відкриття його потрібно зберігати в холодильнику та спожити протягом тижня.

Важливо, що молоко, яке зберігається в задній частині середньої полиці холодильника, де температура найстабільніша, залишатиметься свіжим найдовше. Якщо ж зберігати його у дверцятах холодильника, воно може зіпсуватися навіть на кілька днів швидше.

