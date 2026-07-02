Через цю помилку продукти псуються швидше: яку температуру обрати для холодильника в спеку

Холодильник / © pexels.com

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У спеку холодильник працює з більшим навантаженням, але змінювати його налаштування зазвичай не потрібно. Фахівці радять підтримувати всередині температуру близько 3 °C, щоб продукти залишалися безпечними навіть у найспекотніші дні.

Про це повідомило видання Southern Living.

Влітку компресор холодильника вмикається частіше, адже через високу температуру в приміщенні та постійне відкривання дверцят усередину потрапляє тепле повітря. Попри це, для більшості сучасних моделей додаткове зниження температури не потрібне. Якщо ж прилад працює майже безперервно, а продукти недостатньо холодні, це може свідчити про необхідність технічного обслуговування.

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Оптимальною температурою для холодильника вважається близько 3 °C, хоча її можна знизити до 2 °C. Водночас температура не повинна перевищувати 4 °C, адже за вищих показників бактерії починають активно розмножуватися. Якщо ж температура опускається приблизно до 1 °C, деякі продукти можуть почати підмерзати.

У сучасних холодильниках перевірити температуру нескладно завдяки цифровому дисплею. Якщо ж модель обладнана механічним регулятором із поділками, фахівці радять використовувати звичайний термометр. Найкраще розмістити два термометри — на верхній та нижній полицях — і перевірити показники через добу після зміни налаштувань. У більшості моделей що вище число на регуляторі, то сильніше охолодження.

Щоб холодильник легше підтримував потрібну температуру влітку, рекомендується не тримати дверцята відкритими довше, ніж потрібно, не перекривати продуктами вентиляційні отвори, а гарячі страви ставити до холодильника лише після охолодження до кімнатної температури. Якщо холодильник заповнений не повністю, можна поставити всередину пляшки або глечики з водою — це допоможе краще утримувати холод.

Також варто регулярно очищати конденсатор від пилу та перевіряти стан ущільнювачів на дверцятах. Під час вимкнення електроенергії дверцята холодильника рекомендують відкривати якомога рідше, щоб холод зберігався довше.

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Фахівці також нагадують, що для морозильної камери оптимальною є температура –18 °C — за таких умов продукти можна безпечно зберігати тривалий час. Температура близько 10 °C для холодильного відділення є надто високою, оскільки за таких показників їжа починає швидко псуватися.

Нагадаємо, поки одні рятуються кондиціонерами, іспанці покладаються на перевірений спосіб, який не потребує електроенергії. Він особливо актуальний під час сильної літньої спеки.

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