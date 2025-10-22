Звичайна кава обернулася штрафом у тисячі гривень: що сталося

Кава / © Credits

Незвичний інцидент трапився з мешканкою Лондона Бурджу Єсільюрт, яку оштрафували на 150 фунтів стерлінгів (близько 8342,63 гривнень) за те, що вона вилила залишки кави зі своєї багаторазової чашки у зливну решітку на дорозі.

Про це пише ВВС.

Жінка, яка проживає в районі Кʼю, розповіла, що зробила це на автобусній зупинці біля станції Річмонд, щоб не пролити напій у салоні автобуса, яким прямувала на роботу. Єсільюрт вважала свій вчинок відповідальним, адже прагнула не смітити.

Проте її дії були кваліфіковані як правопорушення трьома інспекторами з дотримання порядку. Жінку оштрафували згідно з Розділом 33 Закону про охорону довкілля 1990 року, який забороняє викидання або утилізацію відходів у спосіб, що може забруднити землю чи воду, включно з виливанням рідин у вуличні зливи.

«Я помітила, що мій автобус підʼїжджав, тож просто вилила залишки. Їх було зовсім трохи, буквально крапелька. Щойно я обернулася, побачила трьох чоловіків… які бігли до мене, і вони одразу мене зупинили», — розповіла Єсільюрт.

Жінка зізналася, що була шокована. Оскільки не підозрювала про незаконність такої дії. Коли вона запитала інспекторів, що мала робити з рідиною, їй відповіли, що потрібно було вилити її у найближчий смітник.

Єсільюрт назвала штраф «надмірним» та «непропорційним» і подала офіційну скаргу до Ради району Річмонд-апон-Темз. Вона також закликала місцеву владу зробити закон зрозумілішим, розмістивши відповідні попереджувальні знаки.

У Раді Річмонда у відповідь заявили, що їхні співробітники «діяли професійно та обʼєктивно» відповідно до чинного законодавства. А записи з камер інспекторів підтверджують їхню коректну поведінку. Представник ради додав, що штрафи застосовуються лише за необхідності, але мешканці мають право вимагати перегляду рішення.

