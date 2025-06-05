ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
62
Час на прочитання
2 хв

Червоне листя на плодових деревах: чому це трапляється і як урятувати свій сад

Якщо на яблуні, груші, сливі або вишні листя починає червоніти чи набуває незвичного забарвлення — це тривожний сигнал, який не варто ігнорувати. Такий симптом часто свідчить про порушення живлення рослини, а не просто про зміну пори року.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Чому червоніє листя плодових дерев

Чому червоніє листя плодових дерев / © Фото з відкритих джерел

Така проблема виникає і через недостатню кількість поживних речовин у ґрунті, і через те, що плодове дерево може бути виснаженим. Нестача корисних мікроелементів впливає на ріст, формування плодів і загальний імунітет рослини. Чим раніше звернути увагу на зміну кольору листя, тим більше шансів зберегти врожай. Розповідаємо, посилаючись на ресурс VSN, чому червоніє листя на плодових деревах і як вирішити цю проблему.

Що означає почервоніння листя на плодовому дереві

  • Дефіцит азоту. Якщо деревам не вистачає азоту, у них буде дрібне блідо-зелене листя, яке з часом стає червоним або помаранчевим і передчасно опадає. Плоди виростають дрібними, їх мало, вони мають нетиповий колір і смак.

  • Нестача цинку. Листя на дереві буде дрібним, яблука та груші ростимуть деформованими та нерівномірно забарвленими. Найчастіше цинк зникає з кислих, піщаних і лужних ґрунтів.

  • Брак калію. Листя темно-зелене з синюватим відтінком, зморшкувате, на краях з’являються некротичні плями. Воно тривалий час тримається на дереві навіть після загибелі. Плоди мають слабке забарвлення й невеликий розмір.

  • Недостатня кількість фосфору чи заліза. Фосфорний дефіцит дає бліде нижнє листя з переходами в темніші відтінки. Якщо дереву бракує заліза, листя жовтіє, з’являються «іржаві» краї.

Як вирішити проблему і врятувати плодові дерева та урожай

  • Аналіз ґрунту. Можна скористатися простими тестами на кислотність і вміст поживних речовин. Це дозволить точно визначити, чого не вистачає деревам. Вони продаються в будь-якому спеціалізованому магазині.

  • Внесення добрив. Для поповнення ґрунту азотом використовуйте аміачну селітру, сечовину або перегній. Цинк можна додати через позакореневе підживлення — наприклад, 0,5% розчином сульфату цинку. Калій компенсується деревною золою чи калійною селітрою. Фосфор — суперфосфатом та кістковим борошном. Залізо — хелатами заліза для обприскування.

  • Мульчування та органіка. Мульча з компосту чи перепрілої соломи допомагає зберігати вологу, активізує мікрофлору ґрунту і сприяє кращому засвоєнню підживлення.

  • Полив і дренаж. Надмірний або недостатній полив може заважати засвоєнню мінералів. Варто контролювати вологість ґрунту й уникати застою води біля коренів плодового дерева.

  • Регулярний огляд. Оглядайте дерева не лише у період цвітіння, а й улітку та восени, аби вчасно помітити ознаки дефіциту корисних мікроелементів чи хвороб.

Правильне та своєчасне підживлення, догляд і розуміння сигналів рослини допоможуть не лише врятувати дерева, а й забезпечити щедрий урожай великих і смачних плодів.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
62
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie