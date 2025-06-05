Червоне листя на плодових деревах: чому це трапляється і як урятувати свій сад

Чому червоніє листя плодових дерев / © Фото з відкритих джерел

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Така проблема виникає і через недостатню кількість поживних речовин у ґрунті, і через те, що плодове дерево може бути виснаженим. Нестача корисних мікроелементів впливає на ріст, формування плодів і загальний імунітет рослини. Чим раніше звернути увагу на зміну кольору листя, тим більше шансів зберегти врожай. Розповідаємо, посилаючись на ресурс VSN, чому червоніє листя на плодових деревах і як вирішити цю проблему.

Що означає почервоніння листя на плодовому дереві

Дефіцит азоту. Якщо деревам не вистачає азоту, у них буде дрібне блідо-зелене листя, яке з часом стає червоним або помаранчевим і передчасно опадає. Плоди виростають дрібними, їх мало, вони мають нетиповий колір і смак.

Нестача цинку. Листя на дереві буде дрібним, яблука та груші ростимуть деформованими та нерівномірно забарвленими. Найчастіше цинк зникає з кислих, піщаних і лужних ґрунтів.

Брак калію. Листя темно-зелене з синюватим відтінком, зморшкувате, на краях з’являються некротичні плями. Воно тривалий час тримається на дереві навіть після загибелі. Плоди мають слабке забарвлення й невеликий розмір.

Недостатня кількість фосфору чи заліза. Фосфорний дефіцит дає бліде нижнє листя з переходами в темніші відтінки. Якщо дереву бракує заліза, листя жовтіє, з’являються «іржаві» краї.

Як вирішити проблему і врятувати плодові дерева та урожай

Аналіз ґрунту. Можна скористатися простими тестами на кислотність і вміст поживних речовин. Це дозволить точно визначити, чого не вистачає деревам. Вони продаються в будь-якому спеціалізованому магазині.

Внесення добрив. Для поповнення ґрунту азотом використовуйте аміачну селітру, сечовину або перегній. Цинк можна додати через позакореневе підживлення — наприклад, 0,5% розчином сульфату цинку. Калій компенсується деревною золою чи калійною селітрою. Фосфор — суперфосфатом та кістковим борошном. Залізо — хелатами заліза для обприскування.

Мульчування та органіка. Мульча з компосту чи перепрілої соломи допомагає зберігати вологу, активізує мікрофлору ґрунту і сприяє кращому засвоєнню підживлення.

Полив і дренаж. Надмірний або недостатній полив може заважати засвоєнню мінералів. Варто контролювати вологість ґрунту й уникати застою води біля коренів плодового дерева.

Регулярний огляд. Оглядайте дерева не лише у період цвітіння, а й улітку та восени, аби вчасно помітити ознаки дефіциту корисних мікроелементів чи хвороб.

Правильне та своєчасне підживлення, догляд і розуміння сигналів рослини допоможуть не лише врятувати дерева, а й забезпечити щедрий урожай великих і смачних плодів.