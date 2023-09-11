Чи безпечно цілувати свого улюбленця: ризик заразитися від собаки чи кішки невеликий, але реальний

Існує певний перелік зоонозів — хвороб, які передаються від тварин до людей. Якщо в вашому домі живе кішка, собака чи навіть папужка, варто звернути увагу на інфекції та бактерії, які вони можуть переносити.

Про них розповіли на порталі The Conversation лекторка Сара Маклін та професор з мікробіології Технологічного Університету Суінберна (Австралія) Енцо Паломбо.

Як саме відбувається зараження

Досить часто власники тварин навіть не здогадуються, що їхній улюбленець може переносити небезпечні хвороби, кажуть австралійські вчені. Зоонози зазвичай передаються безпосередньо через слину, фекалії чи біологічні рідини. Також може бути опосередковане передавання — після контакту з "забрудненим" кормом, ґрунтом, водою чи підстилкою. Хоча поширеність зоонозів, які пов'язані зі світськими тваринами, доволі низька, можливість захворіти все ж таки є. Особливо ризикують діти, літні люди, вагітні та ті, в кого ослаблений імунітет.

Хвороби собак і кішок, які можуть передаватися людині

В ендемічних районах Азії та Африки собаки часто є переносчиками сказу. Ця хвороба передається через слину. Також в слині собак часто розмножуються бактерії капноцитофаги. Більшість людей жодним чином не реагують на ці бактерії, але якщо у вас ослаблений імунітет варто бути насторожі. Інфекція може спричиняти сеспис, гнійний артрит, менінгіт, інфекційний ендокардит і інші небезпечні хвороби.

Наприклад, 30 серпня 2023 року ЗМІ повідомили про смерть 53-річної Трейсі Рідоут з Австралії, яка була матір'ю двох дітей. 11 днів перед смертю жінку вкусила за палець собака подруги — німецька вівчарка. Причиною смерті лікарі назвали саме капноцитофаги. Інфекція поширилася в печінку, нирки та кров Трейсі.

Від кішок людина може заразитися кампілобактеріозом, жіардіазом, токсоплазмозом та сальмонельозом. Щоб не трапилося біди, обов'язково ретельно мийте руки після чищення лотка з фекаліями тварин, або робіть це в одноразових гумових рукавичках.

Інфекція може передаватися і через укуси чи подряпини кішок. Існує навіть така хвороба як пропасниця від ран, що були спричинені кішкою. Збудником виступає бактерія бартонела. За легкої форми захворювання через десять днів на місці укусу або подряпини з'являється папула. Також іншими симптомами є лихоманка, нудота, блювання, озноб, запалення лімфатичних вузлів, втома. Серед тяжких наслідків лікарі називають ураження мозку, остеомієліт, запалення зорового нерва.

Також людина може заразитися від собаки чи кішки метицилінрезистентним золотистим стафілококом. Це одна за найпопулярніших причин шкірних інфекцій. Стафілокок також може спричинити легеневу інфекцію чи сепсис.

Які хвороби передаються від домашніх тварин до людей: черепахи, рибки, птахи

Чим можна заразитися від папужок, черепах або рибок / Фото: Pexels

Від птахів, наприклад, папужок, людина може заразитися псіттакозом. Це бактеріальна інфекція, яка здатна викликати пневмонію. А ось черепахи переносять сальмонельоз.

Навіть такі безпечні на перший погляд домашні улюбленці, як рибки, можуть нести певну небезпеку. Адже вони переносять сальмонельоз, мікобактеріоз, вібріоз.

Як знизити ризик зараження

Дуже важливо пам'ятати про гігієну. Вчасно мийте руки та стежте за тим, щоб маленькі члени родини і літні люди також не забували про цю міру. Не дозволяйте домашнім улюбленцям облизувати рани та ваше обличчя, під час чищення лотків та акваріумів використовуйте одноразові рукавички, обов'язково проводьте вологе прибирання в пташинній клітці. Також намагайтеся тримати улюбленців подалі від кухні. Не забувайте стежити за здоров'ям домашніх тварин, вчасно вакцинуйте їх і проводьте дегельмінтизацію.

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