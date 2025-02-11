Чи буде вихідний 8 березня 2025 року: скасували це свято в Україні чи ні

Що символізує 8 березня

Міжнародний жіночий день залишається однією з найвідоміших дат, присвячених боротьбі жінок за свої права та рівність у суспільстві. Його історія бере початок ще на початку XX століття, коли жінки в різних країнах світу активно відстоювали право на працю, освіту та участь у політичному житті. 1977 року ООН офіційно визнала цю дату символом жіночої солідарності в боротьбі за рівноправність.

Чи святкують українці 8 березня

Чи святкують українці 8 березня / Фото: Фото з відкритих джерел

В Україні традиційно цей день сприймався як свято весни, краси та жіночності. Проте останніми роками навколо його статусу тривають дискусії. З огляду на війну та прагнення відійти від радянської спадщини, все більше українців замислюються над альтернативами. Однією з пропозицій є заснування Дня української жінки 25 лютого – у день народження Лесі Українки. 2023 року Верховна Рада навіть запропонувала законопроєкт про скасування 8 березня як свята. Однак, його все ще не розглянули.

Чи буде 8 березня 2025 року вихідним днем

На законодавчому рівні 8 березня залишається державним святом, а оскільки 2025 року ця дата припадає на суботу, охочі зможуть її відсвяткувати. Водночас через воєнний стан в Україні додаткові вихідні скасовані, тож святкування набуває більш особистого характеру.

Міжнародний жіночий день чи День української жінки

Міжнародний жіночий день чи День української жінки / Фото: armyinform.com.ua

Дискусії про доцільність святкування 8 березня тривають. Частина суспільства підтримує ідею переосмислення цієї дати та пропонує святкувати День української жінки, наголошуючи на ролі видатних українок у національній історії.

Однак, 8 березня залишається символом боротьби за рівні права та можливості. У контексті війни цей день набуває ще більшого значення, адже українки демонструють неймовірну силу духу – від виховання дітей у складних умовах до служби в ЗСУ.

Попри суперечки, цей день продовжує нагадувати про важливість ролі жінок у суспільстві. Українки нині демонструють неабияку силу – від волонтерської діяльності до служби на передовій. Тому 8 березня в сучасному контексті – це не просто дата, а привід вшанувати їхню стійкість і внесок у майбутнє країни.

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