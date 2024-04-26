Чи дійсно потрібно мити вікна перед Великоднем: що про це кажуть народні прикмети

Вікна вважаються своєрідними "очима" до життя людини, тому їх бажано тримати у чистоті не лише перед Великоднем, але й завжди.

Здавна наші пращури вірили, що найкращий час для очищення вікон саме перед Великоднем. Чому існували такі повір'я та на чому вони основувалися?

Річ у тім, що саме перед цим великим та світлим церковним святом, на думку наших предків, в будинок через вікна проникають сонячні промені, які виганяють з оселі нечисту силу, проблеми та біди.

Однак не все так просто, як може здатися на перший погляд. Існують певні обряди, як правильно мити вікна перед Великоднем, щоб на вашу родину точно накликати лише позитивну енергію.

Насамперед, важливо перед процедурою зачинити вікна. Починати очищення необхідно з внутрішньої сторони, а вже після цього добряче промити їх зовні.

Звичайно, за традиціями миють вікна, як і взагалі проводять генеральне прибирання у будинку, саме в Чистий четвер перед Великоднем, який цього року припадає на 2 травня. Однак це зовсім не обов'язково. Процедуру можна провести у будь-який день останнього тижня Великого посту, крім суботи.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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