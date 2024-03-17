Чи любили ваші предки поїсти: які прізвища давали оглядним та худорлявим українцям

Прізвища, які давали українцям з надмірною вагою, або навпаки, худорлявим
Як ми вже розповідали українські прізвища часто давали людям за зовнішнім виглядом, за характерними рисами. Тому люди з надмірною вагою чи худі також отримували відповідні прізвища.
На думку дослідниці Оксана Чорноус, не зважаючи на те, що повнота людини могла змінюватись, є характеристикою не постійною та й не унікальною, все ж таки ця ознака досить часто обиралася для створення родового імені.
Через те, що надмірна худорлявість чи огрядність завжди привертаючи увагу, давнім українцям відповідні прізвища.
Надмірно худорлявим:
- Худий, Худашов, Худенко, Худяк, Худяков — той, який має виснажене, тонке, сухорляве тіло, худорлява та виснажена людина.
- Сухий — тобто худий, сухорлявий.
- Сухоребрий, Сухоребрик, Сухоребриков, Сухоребров — кістлявий, з випнутими ребрами, або дуже худий.
Людям з надмірною вагою давали такі характерні прізвища:
- Бобряк, Бобряшов — повнувата людина.
- Товстий, Товстенко, Товстига, Товстик, Товстун, Товстюк, Товстяк, Толстенко, Толстий, Толстих, Толстов, Толстяк — гладкий, з тілом, що має більшу, ніж звичайно, повноту.
- Круглий, Кругленко, Круглєня, Круглик, Круглій, Круглік, Кругліков, Круглов, Кругляк, Кругляков, Круглянко, Кругляченко — так називали гладких, опасистих людей.
- Пишний, Пишка, Пухкий — тобто повний, розповнілий.
- Повненький — так називали в міру товстих людей
- Батан, Батанін, Батанов, Батанцев — так жартома називали в давнину повних людей.
- Гладкий, Гладких, Гладкевич, Гладкій, Гладков, Гладун, Гладунов — тобто відгодований, гладкий.
- Курдюков, Курдюмов — товстун.
- Натоптаний — міцної будови, повний, гладкий.
- Пузан, Пузаков, Пузанков, Пузанов, Пузань, Пузатко, Пузач — чоловік з великим животом.
- Ситий — товстий, огрядний, вгодований.
- Череватий, Черевайко, Черевань, Череватенко, Череватов, Череватюк, Черевач, Черевашко — людина, яка має велике черево (живіт).
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