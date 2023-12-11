Чи може кохання у парі тривати все життя: вчені дали однозначну відповідь

Почуття мають аж чотири фази розвитку, і на різних етапах відбуваються свої процеси у взаєминах.

Скільки може тривати кохання? Чи справді після певного проміжку часу воно згасає і залишається лише звичка? Напевно всім хочеться знати відповіді на ці запитання. А експерти з неврології можуть відповісти на всі питання, що стосуються почуттів, бо провели купу досліджень на цю тему. Розповідаємо, скільки насправді може тривати закоханість у парі, посилаючись на видання GQ.

Чотири фази кохання

Перша фаза – "ейфорія" , триває від 6 місяців до 2 років. На цій стадії розвитку стосунків партнер є центром життя. Зупиняються процеси негативних суджень, помилки чи недоліки партнера безумовно приймаються і прощаються. У цей період активуються несвідомі фактори потягу, виділяється багато дофаміну, що викликає почуття задоволення.

, триває від 6 місяців до 2 років. На цій стадії розвитку стосунків партнер є центром життя. Зупиняються процеси негативних суджень, помилки чи недоліки партнера безумовно приймаються і прощаються. У цей період активуються несвідомі фактори потягу, виділяється багато дофаміну, що викликає почуття задоволення. Друга фаза – "рання прив’язаність" , яка з'являється у період від 2 до 5 років. Тут вже закохані беруть ситуацію під контроль, виникає почуття прив’язаності. В цей період виділяється більше хімічних речовин, які називають "гормонами кохання". Саме зараз вже немає постійних думок про партнера, люди починають займатися своїми повсякденними справами.

, яка з'являється у період від 2 до 5 років. Тут вже закохані беруть ситуацію під контроль, виникає почуття прив’язаності. В цей період виділяється більше хімічних речовин, які називають "гормонами кохання". Саме зараз вже немає постійних думок про партнера, люди починають займатися своїми повсякденними справами. Третя фаза – "криза" , починається тоді, коли взаєминам від 5 до 7 років. У цей період трапляється розставання, яке потім закінчується примиренням або повним розривом. Відбувається духовний ріст обох партнерів, коли чітко прослідковуються зміни, що трапилися з обома у парі. І якщо вдасться подолати кризу, тоді пара переходить на новий рівень взаємовідносин.

, починається тоді, коли взаєминам від 5 до 7 років. У цей період трапляється розставання, яке потім закінчується примиренням або повним розривом. Відбувається духовний ріст обох партнерів, коли чітко прослідковуються зміни, що трапилися з обома у парі. І якщо вдасться подолати кризу, тоді пара переходить на новий рівень взаємовідносин. Четверта фаза – "глибока прив’язаність", яка починається тоді, коли стосунки тривають від 7 років. На цьому етапі люди вже пережили низку своїх особистісних криз. Далі у парі йде відчуття спокою та стабільності.

Такий поділ на фази ґрунтується на дослідженнях нейробіологині та експертки з кохання Гелен Фішер і докторки філософських наук Люсі Браун. Вони довели, що всі закохані пари зазвичай проходять саме ці 4 етапи у свої стосунках.

Чи може кохання тривати вічно

Дослідники проводили низку експериментів і вивчили мозкову активність у закоханих від першої до останньої стадії. Доктор Фішер просканувала мозок у 17 людей віком від 50 років, які були дуже закохані у своїх партнерів. А шлюб цих пар тривав понад 21 рік. Тому це дало змогу встановити, скільки насправді триває кохання. Вченою доведено, що інтенсивне романтичне почуття триває від півтора до трьох років.

Сара Теллер, доктор неврології, запевняє, що закоханість – це коктейль із гормонів щастя, який діє на мозок людини упродовж 15 місяців. Норадреналін – хімічна речовина, що діє як нейромедіатор, не дає цьому станові закоханості тривати більше встановленого періоду.

Це той гормон, що вивільняється в організмі людини, коли вона почуває стрес. Норадреналін провокує тахікардію, прискорене серцебиття, підвищення тиску та тремор рук. Також ця хімічна сполука підвищує сексуальне збудження і може викликати безсоння. Тому люди, що закохуються, можуть страждати від частого недосипання. У них в організмі виробляється багато кортизолу, він відомий ще як "гормон стресу".

Фішер зазначає, що у проміжку між 12 і 15 місяцями після початку стосунків гормональний вибух спадає, мозок повертається до свого нормального стану. Тому виникає чітке бачення ситуації у стосунках.

Втім, це зовсім не означає, що після 15 місяців стосунки потрібно розривати. Вчені наголошують на тому, щоб зберегти стосунки діючими та живими, треба намагатися відроджувати почуття захоплення та новизни в парі. Тоді кохання триватиме довго, бо воно залежатиме від того, наскільки пара готова бути свідомою та щасливою.

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