Чи можна 2024 року в лісі збирати дрова і коли за це штрафують

Чи можна самовільно заготовляти на дрова сушняк та повалені дерева

Багато хто з українців заготовлює дрова для обігріву своїх будинків в холодну пору року. Особливо актуальним це стало під час війни -- заготівля сировини на зиму є першочерговим завданням багатьох селян та жителів приватного сектору.

В лісі можна побачити багато повалених дерев. Чи можна їх забрати на дрова, чи загрожує це штрафом — це питання цікавить багатьох громадян.

Чи можна збирати в лісі повалену деревину, гілля та сухостій 2024 року

Здавалося, найдешевший спосіб, як запастися дровами на зиму — це піти та назбирати чи наколоти їх самостійно. Однак просто так піти до лісу й напиляти собі дров в Україні не можна. Такі дії заборонені Лісовим кодексом України, розповіла фахівчиня зі зв’язків із громадськістю та пресою Центрального лісового офісу Тетяна Будько.

"Згідно з Лісовим кодексом України, мертві, сухі та повалені дерева чи їхні частини, які через буревій, сніголом та вітер лежать на поверхні ґрунту – це лісові ресурси, які належать державі. А тому їх можуть використовувати лише власники лісів чи постійні лісокористувачі шляхом заготівлі сировини. Заготівля деревини чи другорядних лісоматеріалів належать до спеціального використання лісових ресурсів. Для цього необхідно попередньо отримати лісорубний квиток — спеціальний дозвіл на використання лісових ресурсів. Тому не важливо яку деревину ви хочете заготовити і для яких потреб, якщо немає лісорубного квитка — це порушення лісового законодавства та вважається незаконною рубкою", — пояснила фахівчиня зі зв’язків із громадськістю та пресою.

Лісорубний або лісовий квиток є основним документом, на підставі якого:

Здійснюється спеціальне використання лісових ресурсів.

Ведеться облік плати, нарахованої за використання лісових ресурсів.

Ведеться облік дозволених до відпуску запасів деревини та інших продуктів лісу.

Встановлюються строки здійснення лісових користувань та вивезення заготовленої продукції, строки та способи очищення лісу від порубкових решток, а також облік природного поновлення лісу, що підлягає збереженню

Повалена деревина, кора, сухе гілля — важливі для екосистеми лісу, вважає фахівчиня, "у мертвій деревині можуть жити безліч комах, плазунів та дрібних тварин. Також гниття деревини є корисним процесом для лісу, адже так ґрунт отримує поживні речовини, якими і насичуються живі дерева через коріння. Суху, трухлу деревину поїдають різні комахи"

Який штраф, покарання передбачене за незаконне збирання дров

У Кодексі України про адміністративні правопорушення передбачаються такі покарання за завдання шкоди природі.

Стаття 64 КУпАП "Порушення встановленого порядку використання лісосічного фонду, заготівлі і вивезення деревини, заготівлі живиці" передбачає штраф у розмірі від 102 до 238 грн, а для посадових осіб — від 170 до 272 грн.

Статтею 65 КУпАП "Незаконна порубка, пошкодження та знищення лісових культур і молодняка", тобто дерев, які ще ростуть, передбачає штраф від 510 до 1020 гривень та для посадових осіб — від 2 550 до 5 100 гривень,

Якщо громадянин протягом року знову порушить цей закон, розмір штрафу зросте до 1 020-1 530 гривень, для посадових осіб — 10 200–15 300 гривень.

Стаття 65-1 КУпАП "Знищення або пошкодження полезахисних смуг та захисних лісових насаджень" передбачає штраф від 510 до 680 гривень, для посадових осіб — від 1 020 до 1 530 гривень, стаття 66-1 КУпАП "Знищення або пошкодження підросту в лісах тягне за собою накладення штрафу від 51 до 102 гривень, для посадових осіб 119-170 гривень.

Також притягнути до відповідальності за збирання гілля можуть згідно зі статтею 246 Кримінального кодексу України — незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу. Якщо збирання громадянами сухостою, відмерлих гілок чи інших частин дерева на території лісового фонду кваліфікують як незаконну порубку дерев або чагарників у лісах, захисних та інших лісових насадженнях, що заподіяло істотну шкоду, такі дії караються штрафом від тисячі до тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Літом 2024 року Кабінет Міністрів затвердив постанову, завдяки якій мешканці прифронтових громад зможуть безплатно заготовляти дрова для домашніх потреб без шкоди для лісів. Фактично ухвалене урядом рішення дозволяє мешканцям територій, на яких ведуться (велися) бойові дії, безоплатно збирати розкидані дрова в лісі. Водночас рубати дерева або використовувати бензопили заборонено.

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