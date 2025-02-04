Чи можна готувати на воді з-під крана: запам'ятайте раз і назавжди

Всі знають, що пити воду з-під крана не можна, однак категоричної заборони приготування на ній страв немає.

Експерти з безпеки харчування дають відповідь на це запитання. Якщо немає можливості фільтрувати воду чи купувати бутильовану, то використання води з-під крана цілком допустиме. Перед приготуванням страв водопровідну воду обов’язково треба прокип’ятити, щоб знищити всі домішки. Саме така рідина буде цілком безпечною для організму і не нашкодить здоров’ю. Однак не слід готувати з такої води чай чи каву, і тим паче не варто пити сиру воду з-під крана.

Які домішки має вода з-під крана: пояснення експертів

Насправді, водопровідна вода проходить декілька етапів очищення. А все тому, що її беруть з різних джерел і вона проходить сотні метрів трубопроводу. Для її очищення використовують різноманітні солі й мінерали, і залишки цих речовин присутні у воді, коли вона доходить до наших помешкань.

На якість води впливає декілька факторів: жорсткість, уміст заліза та хлору, наявність накипу. Від того, скільки у воді заліза й хлору, залежить її смак. Якщо вода тече іржавими трубами, то зварені на ній супи й інші страви, будуть мати характерний присмак.

Також просте кип'ятіння не завжди допомагає. Навпаки, деякі експерти переконують, що під час кип'ятіння концентрація шкідливих речовин у воді лише зростає. Та й запаху хлору також неможливо позбутися.

Тож фахівці рекомендують використовувати якісні проточні чи глечикові фільтри. Наразі є навіть такі картриджі для фільтрів, які не лише усуватимуть запах і домішки, а й насичуватимуть воду кальцієм та іншими корисними мікроелементами.

Читайте також:

90% людей неправильно використовують нижню полицю холодильника: вона не для овочів і фруктів

Як за зовнішнім виглядом кішки швидко визначити, що тварина відчуває біль: шкала гримас (фото)

Які 7 ознак вказують на те, що пральна машинка скоро зламається: про це треба знати