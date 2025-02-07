Чи можна котам давати тунець у власному соку: остаточна відповідь ветеринарів

Вологий корм для котів часто містить рибні смаки, наприклад тунця. А тому власники цих домашніх тварин часто задумуються, чи безпечно ділитися з ними свіжим або консервованим тунцем з магазину.

Чи корисний тунець для котів

За словами ветеринарів, тунець у невеликих кількостях є безпечними і поживними ласощами для вашого кота. Важливо, щоб свіжа риба була правильно приготована (зварена чи запечена без олії, спецій та приправ) і давалася в обмеженій кількості.

Тунець багатий на білок і містить мало вуглеводів. Він також є джерелом омега-жирних кислот, які покращують роботу серця та допомагають вашому коту зберігати густу й блискучу шерсть. Багато вітамінів і мінералів, що містяться в цій жирній рибі, корисні для котів. Однак тунець має недостатньо вітаміну Е, а його нестача може спричинити серйозні проблеми, якщо годувати кота великою кількістю цієї риби.

Чи може тунець бути шкідливим для котів

Якщо кіт їсть занадто багато тунця, це може викликати кілька проблем:

тунець містить велику кількість ртуті, особливо альбакоровий тунець, її надлишок може призвести до токсикації;

він є калорійною рибою, і його надмірне споживання може швидко призвести до ожиріння;

деякі коти можуть мати алергію на рибу;

тунець, призначений для людей, містить недостатньо вітаміну Е, який є життєво необхідним для котів, якщо раціон кота стає незбалансованим через надмірне вживання тунця, це може викликати різноманітні захворювання.

Через ці ризики людський тунець слід давати котам лише зрідка і в невеликих кількостях. Тунець, розроблений спеціально для котів, містить додаткові поживні речовини, що робить його більш збалансованим і безпечним для регулярного споживання.

Чи можуть коти їсти консервований тунець

Консервований тунець можна давати коту, але лише той, що у власному соку або воді, без олії. Також важливо, щоб у ньому не було спецій чи додаткових ароматизаторів. Найкраще уникати альбакорового тунця, оскільки він містить значно більше ртуті, ніж інші види тунця.

Чи можуть кошенята їсти тунець

Кошенятам не слід давати тунця. Їхній організм набагато чутливіший до змін у раціоні, а для правильного розвитку кісток і внутрішніх органів вони потребують збалансованого харчування. Крім того, кошенята більш вразливі до токсинів, включаючи ртуть, яка міститься в тунці. Через це краще почекати, поки коту виповниться хоча б 1 рік, перш ніж пропонувати йому тунця як ласощі.

Скільки тунця можна давати коту

Коти дуже люблять запах і смак тунця, і якщо дати їм волю, вони можуть переїдати цією рибою. Однак це може спричинити серйозні проблеми зі здоров’ям, такі як стеатит (запалення жирової тканини), міопатія (запалення м’язів) та отруєння ртуттю.

Тому дуже важливо обмежити споживання тунця. Котам можна давати не більше 1 столової ложки простого, несоленого, приготованого тунця раз на тиждень. Тунець, призначений для котів, містить додаткові поживні речовини, які роблять його збалансованим продуктом і безпечним для щоденного вживання без ризику розвитку захворювань.

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