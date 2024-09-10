Чи можна мати два закордонні паспорти одночасно: пояснення і винятки

Два закордонні паспорти дають змогу полегшити процес подорожей і вирішувати певні питання за кордоном, особливо якщо один з паспортів використовується для оформлення віз, а інший — для подорожей.

Чи можна законно мати два чинних закордонних паспорти українцям — читайте на ТСН.ua.

Отримати другий закордонний паспорт можна, якщо перший ще дійсний. Це може бути необхідно у випадках, коли, наприклад, особа подає документи для отримання візи в одну країну, але потребує паралельно подорожувати до інших країн. У такій ситуації наявність двох паспортів допоможе уникнути тривалого очікування повернення паспорта з візою і збереження мобільності.

Щоб залишити старий закордонний паспорт, коли видається новий, потрібно зазначити це у заяві на отримання нового документа. Важливо пам'ятати, що людина може мати одночасно лише два дійсних закордонних паспорти.

В якому випадку старий закордонний паспорт анулюється

Попередній закордонний паспорт може бути анульований у таких випадках:

закінчився термін дії паспорта

зміна інформації — у випадку, якщо змінилися персональні дані (наприклад, прізвище).

Але є ситуації, коли старий закордонний паспорт може бути потрібен, навіть якщо він анульований. Наприклад, якщо у ньому містяться чинні візи або інші важливі документи. У таких випадках анульований паспорт може бути повернутий власнику, щоб він міг використати його для завершення відповідних процедур або подорожей.

Як залишити старий паспорт

Законодавство передбачає можливість повернення старого паспорта за письмовою заявою, якщо:

у паспорті є діючі візи;

паспорт є підставою для отримання дозволу на проживання.

Якщо вам необхідно залишити попередній паспорт, слід завчасно повідомити представника консульства або посольства про своє бажання залишити паспорт на руках після отримання нового. Крім того, треба подати письмову заяву з проханням залишити старий паспорт, аргументувавши це діючою візою або іншими підставами.

При цьому важливо розуміти, що не всі підстави можуть бути прийнятими. Наприклад, наявність штампів про перетин кордону або екзотичних печаток у паспорті не є підставою для залишення його на руках. У таких випадках достатньо зробити копії сторінок паспорта.

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