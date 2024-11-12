Чи можна носити одяг з секондхенду: яку загрозу він несе, розповіла експертка

Які мікроби та бактерії можуть передатися через вживаний одяг

Купівля речей в секонд-хенду сьогодні набули широкої популярності, оскільки дозволяє бюджетно поповнити гардероб стильними речами. Однак, як стверджують фахівці, носіння такого одягу загрожує і неприємностями. Про небезпеку, яку таїть в собі одяг з секондхенду, розповіла старша викладачка клінічної мікробіології в Університеті Лестера Примроуз Фрістоун. Вона з розумінням і навіть схваленням ставиться до шопінгу в секондхендах, однак пропонує придбаний одяг попередньо дуже добре продезінфікувати.

На думку мікробіолог, " одяг насправді може бути важливим резервуаром для багатьох інфекційних захворювань".

Які мікроби можна отримати в секондхенді

Шкіра природно вкрита мільйонами бактерій, грибків і вірусів, які становлять мікробіомом шкіри. Мікробіом шкіри кожної людини унікально адаптований до неї. Але те, що є нормальним і нешкідливим для однієї людини, може стати причиною захворювання для іншої.

Серед багатьох мікробів та вірусів, існує багато таких, які можуть викликати найрізноманітніші хвороби. Наприклад, бактерії Staphylococcus викликають стафілококові інфекції, Streptococcus бактерії -- стрептокок А, гриби, такі як Candida найчастіше викликає молочницю, вірус папіломи людини викликає ВПЛ.

Кожний предмет одягу, який ми носимо, тісно контактує з цими мікробами. Мікроби з унікального мікробіому шкіри власника оригінального одягу можуть бути знайдені на вживаному одязі, якщо речі не були очищені перед продажем. Це також означає, що будь-які інфекції або патогени, які людина могла мати, коли востаннє носила одяг, все ще можуть бути знайдені там.

Дослідження показали, що вживаний одяг може містити багато інфекційних мікроорганізмів, зокрема такі мікроби, як Staphylococcus aureus -- викликає інфекції шкіри та кров, бактерії сальмонели , кишкової палички, норовірусу, ротавірусу можуть спричиняти лихоманку, блювоту та діарею, грибки можуть викликати мікоз стопи та стригучий лишай.

Дослідження вживаного одягу, який продавався на ринку в Пакистані, виявило наявність Bacillus subtilus і Staphylococcus aureus у багатьох взятих зразках. Ці паразити можуть викликати такі шкірні інфекції як дерматит і короста.

Мікроби шкіри можуть жити користуючись амінокислотами у поті, а також сальної олії, що виділяється з волосяних фолікулів і білків клітин шкіри. Як показують дослідження, багато патогенних мікробів, таких як E coli, Staphylococcus aureus і Streptococcus pyogenes можуть виживати на одязі місяцями, якщо їх зберігати при кімнатній температурі. Мікроби на бавовняному або змішаному одязі залишалися живими до 90 днів. А на поліефірних тканинах ці мікроби жили до 200 днів. Більшість видів бактерій краще виживали в тканинах, коли вологість повітря була високою.

Хоча важко сказати, наскільки великий ваш ризик захворіти через вживаний одяг, оскільки сьогодні дослідження не проводилося, безперечно, люди з ослабленим імунітетом піддаються найбільшому ризику.

Як запобігти зараженню під час носіння одягу з секондхенду

Для запобігання потрапляння мікробів та зниження ризику інфікування, вживаний одяг потрібно правильно випрати.

Експертка радить замочувати вживаний одяг в окремій мисці з гарячою водою з антибактеріальним засобом для прання протягом двох-трьох годин, щоб знищити будь-які наявні патогени і після цього випрати в машинці.

Вживаний одяг рекомендується прати із засобом для прання при температурі близько 60°C. Це не тільки очистить одяг від будь-якого бруду, але й позбавить від мікробів і знешкодить хвороботворні мікроорганізми. Секондхенд потрібно прати окремо від звичайної білизни, щоб зменшити перехресне забруднення одягу.

Холодна вода не допоможе позбутися хвороботворних мікроорганізмів в одязі. Якщо прання при високій температурі неможливе, потрібно скористатися дезінфекційним засобом для прання, щоб знищити наявні мікроби.

Щоб бути ще більш впевненим, скористайтеся гарячою сушильною машиною або скористайтеся праскою з парою (знову ж таки, близько 60 °C, якщо ваша тканина це дозволяє), тобто засобами, що ефективно знищують бактерії, віруси та яйця паразитів.

Майте на увазі, хоча багато продавців вживаного одягу кажуть, що вони перуть одяг перед продажем, ви ніколи не можете бути впевненими у цьому. Ось чому бажано прати будь-який вживаний одяг, який ви купуєте.

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