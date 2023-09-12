Чи можна палити листя, траву і бур’яни: які штрафи загрожують

У період дії воєнного стану в Україні спалювання сухостою можуть прирівнювати до диверсій.

З настанням осені активізувалися любителі спалювання сухої трави, бур’янів, листя та гілля. Окрім того, що це шкодить екології та здоров’ю, в Україні передбачені штрафи за спалювання трави, а в окремих випадках – навіть ув’язнення.

ТСН.ua зібрав, що відомо про заборону спалювання листя, бур’яну, і про покарання за такі дії.

Чому не можна палити сухе листя і траву

Українці полюбляють навесні та восени спалювати листя, суху траву та інші рослинні рештки. Такі люди переконані, що цим вони покращують родючість ґрунту. Зокрема, палії вважають це способом "прогріти" ґрунт, удобрити його попелом. Вони переконані, що через це на випалених ділянках трава начебто з'являється швидше та росте краще. Однак усе це – міфи. Насправді спалювання трави і листя тільки шкодять родючості ґрунту.

Палити листя, траву і бур’яни не можна, адже це загрожує і довкіллю, і здоров’ю людей. Навіть невеличке загоряння на власному подвір’ї чи городі може перекинутися на траву, а звідти – на торфовища, ліси. За кілька десятків секунд можуть спалахнути цілі гектари і ситуація може вийти з-під людського контролю.

Пожежа сухостою / Фото: ДСНС у Закарпатській області

Шкода від спалювання трави і листя для здоров’я

Під час спалювання листя, трави і бур’янів разом з димом вивільняються чадний газ, окис азоту, пестициди та радіонукліди. Без доступу кисню із листя чи трави, що тліють, виділяється бензопірен, який викликає онкологічні захворювання. З димом у повітря також вивільняються діоксини, які можуть викликати проблеми з репродуктивним здоров'ям та розвитком, ураження імунної системи, гормональні порушення та рак.

Шкода для довкілля

Під час спалювання листя чи трави руйнується ґрунтовий покрив та всі наявні в ньому поживні речовини. З листям згорають корисні комахи, знищується насіння і коріння рослин, зазнають пошкоджень нижні частини дерев і кущів, верхні частини їхнього коріння. Родючий ґрунтовий покрив, на якому спалюють траву, відновлюється лише за п’ять-шість років. Також підпали збільшують промерзання ґрунту удвічі, а то і вчетверо.

У вогні можуть загинути і постраждати звірі, плазуни, земноводні: особливо новонароджені зайченята, їжаки, жаби. Під час сильної трав’яної пожежі гинуть практично всі тварини, що живуть у сухій траві або на поверхні ґрунту: вони згорають або задихаються. Потім на згарищах часто знаходять згорілі пташині гнізда зі слідами яєць, обгорілих равликів, гризунів, дрібних ссавців.

Пояснення, чому не можна спалювати листя / Фото: Міністерство екології та природних ресурсів України

Штраф за паління листя і трави

Спалювання листя і трави в Україні є незаконним і передбачає адміністративну, а подекуди і кримінальну відповідальність. Це порушення низки правил у сфері благоустрою населених пунктів, а також закону "Про охорону атмосферного повітря"

За спалювання сухої трави і листя передбачений штраф від 3 060 до 6 120 грн.

Водночас для посадовців такий штраф набагато вищий – від 15 300 до 21 420 грн.

Якщо паління відбувалося на території природно-заповідного фонду, то штраф за це становить 6120 до 12 240 грн (для посадовців – від 2 1420 до 30 600 грн).

За знищення чи пошкодження лісових масивів, зелених посадок навколо населених пунктів, вздовж залізниці загрожують найбільші штрафи – 90 000-150 000 грн .

. Якщо під час пожежі внаслідок спалювання трави чи листя загинули люди, за це загрожує від двох до п’яти років ув’язнення.

Зауважимо, що під час дії воєнного стану в Україні спалювання сухостою може бути прирівняне до диверсій. Адже в березні 2023 року Рада внесла зміни до Кримінального кодексу, якими посилила відповідальність за злочини проти основ нацбезпеки в умовах воєнного стану. Таким чином у статті 113 "Диверсія" до переліку злочинів додали навмисні підпали, зокрема сухої рослинності.

Що робити з сухими листям, травою і бур’янами

В ДСНС України радять опале листя, суху траву і бур’яни не палити, а компостувати. Коли листя перегниває, то стає добривом і до ґрунту повертаються всі необхідні для родючості речовини.

Для виготовлення компосту не потрібні якісь особливі знання чи зусилля. Так, можна підготувати спеціальний резервуар чи просто викопайти яму збоку подвір’я чи городу, помірно зволожувати рештки рослин та забезпечити туди доступ повітря. На компостну купу можна складати кухонні рослинні відходи, бур’яни, скошену траву, листя, коріння рослин, солому, тонкі гілки, гній. Правильно приготований компост не матиме неприємного запаху. Він перетвориться на якісне природне добриво та потішить гарним урожаєм.

Що робити з листям замість спалювання / Фото: Міністерство екології та природних ресурсів України

Зауважимо, що опале листя – ласощі для дощових черв'яків, вони перетворюють ґрунт на гумус. Тож опале листя можна просто закопати в саду і воно стане безкоштовним добривом. Окрім того, сухим листям можна вкрити троянди, неморозостійкі багаторічні рослини, декоративні чагарники. Таке мульчування захистить ґрунт і покращить його якість: ґрунт не пересихатиме і не розмиватиметься дощами, оголюючи коріння рослин. Мульча з листя також блокує ріст бур'янів.

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