Чи можна підживлювати кімнатні та городні рослини кавовою гущею, чим вона може нашкодити

Доглядаючи за городніми та кімнатними рослинами, використовують як готові магазинні добрива, так і добрива, виготовлені з різних підручних засобів та залишків продуктів. Серед них і кавова гуща. Садівники та квіткарі мотивують її використання поживними властивостями, багатим мінеральним складом кави.

Але не всі знають, яким чином можна використовувати кавову гущу як добриво, в якому разі кавовою гущею не можна удобрювати рослини.

Чому "сиру" кавову гущу не можна використовувати для рослин

Фахівці не рекомендують використовувати кавову гущу, яку ми отримуємо в результаті випитої кави. Річ у тому, що будь-яка органіка, щоб слугувати добривом, спочатку повинна перегнити. В процесі компостування складні хімічні елементи розкладаються на простіші, які потім рослини можуть легко засвоювати.

Використання залишків кави не принесуть рослині ніякої користі, навіть навпаки, можуть зіпсувати землю.

Напевно, багато помічали, що при внесенні у ґрунт кавової гущі, біля рослини з’являються маленькі надокучливі мошки, а на ґрунті - цвіль.

Як приготувати кавову гущу для підживлення рослин

Щоб використовувати кавову гущу для рослин, її необхідно спочатку висушити в духовці або просто на папері. Якщо так не зробити, на корінцях рослин може з'явитись цвіль і грибок.

Підсушену кавову гущу використовують під час посадження та пересадження рослин в горщики. Гущу слід насипати тонким шаром безпосередньо на керамзит. Кілька столових ложок кавової макухи можна додати безпосередньо в ґрунт.

Якщо ви вирішите використовувати каву як добриво для городу, завжди змішуйте гущу з травою або компостом. Щоб приготувати компост, додайте до літра гущі відро сухої трави або опалого листя, стакан будь-якого органічного добрива і три склянки попелу.

Які кімнатні рослини не люблять кавову гущу

Завжди можна спробувати вносити підготовлену гущу в горщики, але не всі її рослини люблять.

Внесення гущі пригнічує зростання традесканції, герані, пеларгонії.

Як можна використовувати кавову гущу для саду та городу

Кавову гущу на городі можна використовувати для приготування підстилки, мульчі, додаючи в компост як добриво для ґрунту.

Найбільше кавові добрива корисні для підживлення кислотолюбних рослин.

Добре реагують на внесення кавової гущі морква, картопля. редис, огірок, перець, помідор, цибуля, зелень. Також застосовують каву для полуниці, лохини, брусниці та журавлини.

Кавові залишки ідеально підходять для троянд, рододендронів, декоративних трав, папороті, гортензії, вересу.

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