Чи можна поливати буряк сіллю: городники нарешті дали однозначну відповідь

Дуже часто в Мережі рекомендують підгодовувати буряки сіллю, аргументуючи це тим, що вона допоможе підвищити урожайність овоча.

Багато хто впевнений, що завдяки такому підживленню плоди виростуть здоровими, смачними та дуже солодкими. Однак, кажуть фахівці, якщо ви дійсно хочете отримати великий урожай, від затії з сіллю краще відмовитися.

Найчастіше сіль використовується лише як бюджетний аналог магазинних препаратів з натрієм. Вона дійсно може вплинути на розвиток урожаю, але найчастіше замість великих та соковитих плодів ви можете отримати зовсім несмачні коренеплоди.

Насправді, щоб підвищити рівень цукру в буряках, потрібно використовувати не натрій, а кремнієві сполуки. Дослідники підтвердили, що додавання до ґрунту легкорозчинної сполуки кремнію, збільшує вміст доступних фосфатів, які і відповідають за "накопичення" цукру.

Фосфати потрібні всім рослинам, особливо в той період, коли відбувається активна вегетація. Найкращий ефект можна отримати від силікату натрію (або калію), тому фахівці рекомендують використовувати канцелярський клей чи рідке скло. Хоча це і звучить дивно. Деякі екстракти рослин, зокрема, хвоща, у великій концентрації мають таку ж дію.

Як приготувати дієве добриво для солодких буряків? Візьміть 10-12 л води і розведіть 1-2 ст. ложки канцелярського клею чи рідкого скла. Обприскувати чи поливати рослини потрібно в період активного зростання коренеплодів. Таке підживлення достатньо внести один раз, хоча для кращого ефекту можна підживити 2-3 рази за сезон.

Добриво можна поєднувати з будь-якими іншими засобами для рослин. Використовувати його рекомендують до самого закінчення періоду формування плодів.

Чим корисні рідке скло та канцелярський клей для буряків? Вони володіють лужною реакцією, а тому діють на рослини не лише напряму, але й опосередковано, нормалізуючи кислотність ґрунту, покращуючи його мікрофлору, посилюючи дію інших сполук (фосфору, калію, азоту).

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