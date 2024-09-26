Чи можна прати кросівки в пральній машині: нюанси, які врятують ваше взуття

Кросівки стали невід'ємною частиною нашого повсякденного життя. Ми використовуємо їх не лише для спорту, але й для щоденних прогулянок або активного відпочинку.

Через активне носіння взуття швидко забруднюється, і виникає питання: чи можна прати кросівки в пральній машині. Відповідь залежить від декількох чинників, як-от матеріал, конструкція взуття та наявність відповідних інструкцій від виробника.

Чи можна прати кросівки у пральній машині і як це робити правильно - читайте на ТСН.ua.

У яких випадках можна прати кросівки в пральній машині

Не всі кросівки підходять для прання в пральній машині. Перед тим, як вирішити їх випрати, варто звернути увагу на такі моменти:

Матеріал взуття . Найважливіший аспект, який впливає на можливість прання в машинці, це матеріал, з якого виготовлені кросівки. Кросівки з натуральної шкіри або замші не слід прати в машині, оскільки ці матеріали можуть пошкодитися або деформуватися під час циклу прання. Такі матеріали вимагають делікатного ручного чищення спеціальними засобами.

. Найважливіший аспект, який впливає на можливість прання в машинці, це матеріал, з якого виготовлені кросівки. Кросівки з натуральної шкіри або замші не слід прати в машині, оскільки ці матеріали можуть пошкодитися або деформуватися під час циклу прання. Такі матеріали вимагають делікатного ручного чищення спеціальними засобами. Текстильні та синтетичні матеріали . Якщо ваші кросівки зроблені з текстилю, синтетичних матеріалів (як-от поліестер чи нейлон), їх зазвичай можна прати в пральній машині, але з певними запобіжними заходами.

. Якщо ваші кросівки зроблені з текстилю, синтетичних матеріалів (як-от поліестер чи нейлон), їх зазвичай можна прати в пральній машині, але з певними запобіжними заходами. Підошва . Кросівки з гумовою або пінною підошвою також зазвичай можуть витримати машинне прання. Однак важливо переконатися, що підошва добре прикріплена до взуття, інакше під час циклу прання вона може відшаруватися.

. Кросівки з гумовою або пінною підошвою також зазвичай можуть витримати машинне прання. Однак важливо переконатися, що підошва добре прикріплена до взуття, інакше під час циклу прання вона може відшаруватися. Рекомендації виробника. Найкращий спосіб дізнатися, чи підходить взуття для прання в машині, це прочитати інструкції на етикетці або упаковці. Багато виробників вказують, чи дозволено прати взуття в машині, і в якому режимі це краще робити.

Як правильно прати кросівки в пральній машині

Якщо ваші кросівки придатні для прання в машині, важливо дотримуватися кількох простих, але важливих правил. Це допоможе уникнути пошкоджень взуття та пральної машини.

Перед пранням обов’язково вийміть шнурки та устілки з кросівок. Шнурки можна прати окремо, а устілки краще мити вручну, оскільки вони можуть деформуватися або втратити форму в машині.

Якщо на кросівках є бруд, пісок або камінці, очистіть їх за допомогою щітки. Це запобігатиме забиванню пральної машини і допоможе уникнути пошкодження тканинного верхнього шару взуття.

Щоб зменшити механічний вплив на кросівки під час прання, використовуйте спеціальний мішок для прання взуття. Це допоможе захистити не тільки взуття, але й барабан пральної машини.

Щоб збалансувати навантаження на пральну машину і зменшити ударне навантаження, разом із взуттям покладіть в барабан кілька рушників. Це допоможе знизити рівень шуму та запобігти пошкодженню машини.

Кросівки варто прати в делікатному або ручному режимі з низькою температурою води (30°C або холодна вода). Високі температури можуть пошкодити клей на підошві або деформувати синтетичні матеріали.

Використовуйте м'які миючі засоби або рідкий пральний порошок. Відбілювачі або сильнодіючі хімікати не підходять, оскільки можуть пошкодити тканину або знебарвити взуття.

Установіть мінімальну швидкість віджиму або взагалі вимкніть його. Високі оберти можуть пошкодити структуру взуття та призвести до відшарування елементів.

Не сушіть кросівки в пральній машині. Сушка в пральній машині заборонена для більшості типів кросівок. Гаряче повітря може призвести до деформації матеріалів або втрати форми взуття.Найкраще сушити кросівки при кімнатній температурі, набивши їх рушниками або папером, щоб зберегти форму. Уникайте прямого сонячного проміння або розташування поблизу обігрівачів, оскільки це може пошкодити матеріали.

Періодично міняйте папір або рушники всередині взуття, щоб прискорити процес сушки. Це дозволить запобігти появі неприємних запахів і збереже форму кросівок.

Які кросівки не варто прати в машині

Деякі типи взуття категорично не підходять для прання в пральній машині. Це стосується:

Шкіряних та замшевих кросівок. Такі матеріали можуть втратити свій зовнішній вигляд і властивості після контакту з водою. Для їх чищення використовуйте спеціальні засоби для шкіри та замші.

Взуття з делікатними або прикріпленими декоративними елементами. Машинне прання може зіпсувати декоративні деталі, як-от блискітки або емблеми.

Чи є ризики для пральної машини

Прання кросівок може створити певні ризики для вашої пральної машини. Важкі кросівки, особливо якщо вони не захищені в мішку, можуть пошкодити барабан або викликати дисбаланс під час прання. Тому варто переконатися, що кросівки належним чином підготовлені до прання і завантажити машину додатковими речами, такими як рушники, для зменшення ударного навантаження.

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