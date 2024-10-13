Чи можна прати пухову подушку в пральній машині: фахівці дали остаточну відповідь

Прання будь-якої постільної білизни — це важка праця. Навіть, якщо використовується пральна машина. А пухові подушки перуться рідше за простирадла. Тому важливо знати, як правильно це робити.

Якщо вам подобається спати на високій та пухнастій подушці, тоді пуховий варіант для вас найкращий. Такі подушки відрізняються хорошою підтримкою та натуральним наповнювачем. Але, коли діло доходить до прання, то саме він може створювати проблеми. В Real Simple розповіли, як прати пухову подушку в домашніх умовах.

Як часто прати пухові подушки

Фахівці стверджують, що пухові подушки потрібно прати не рідше двох разів на рік, щоб підтримувати їхню чистоту. А якщо на матеріалі з'являються плями від поту, тоді навіть частіше. Через відсутність прання пухові подушки можуть навіть зменшитися в розмірах, стиснутися і стати не такими пухнастими.

Однак, важливо звернути увагу, що деякі агресивні мийні засоби можуть змивати природні олії, які захищають пір'я всередині подушки. Тому прати їх потрібно лише м'якими рідинами, а між праннями повинні бути достатні часові інтервали.

Як прати пухову подушку в домашніх умовах

Насамперед, багатьох цікавить, чи можна прати пухову подушку в пральній машині? Відповідь фахівців однозначна — так. Більше того, такий спосіб буде найкращим, тому що тільки в пральній машині подушка добре зіб'ється і всі залишки мийного засобу будуть повністю видалені.

Перед тим, як класти пухову подушку в барабан перевірте, чи всі шви цілі. Навіть через найдрібніший отвір під час прання може виходити назовні пір'я, що створить справжній безлад в машинці. Якщо на матеріалі ви помітили плями косметики, поту тощо, їх перед пранням потрібно обробити спеціальним засобом і залишити на 15 хвилин.

Щоб збалансувати роботу пральної машини спеціалісти радять прати за раз кілька пухових подушок. Що робити, якщо у вас тільки одна подушка? Обов'язково накрийте її ковдрою або рушниками. Так навантаження буде збалансованим.

Для прання найкраще підійде делікатний режим, а ось віджимання поставте на максимальний рівень, щоб позбутися більшої частини води і пришвидшити висихання. Подушки повинні бути повністю сухими, щоб не з'явився затхлий запах, грибок та цвіль. Щоб наповнювач розподілився після прання рівномірно, струсіть подушки кілька разів.

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