Чи можна прати вовняні речі в машинці: про які нюанси завжди важливо пам'ятати

Дійсно, в плані прання вовняний одяг вважається дуже делікатним. Якщо намудрити з вибором програми чи поставити неправильну температуру, матеріал може "сісти", значно зменшившися в розмірах. А якщо вовну неправильно сушити, тоді вона, навпаки, розтягнеться.

Однак, якщо запам'ятати важливі нюанси і завжди їх дотримуватися, тоді прання вовняних речей в пральній машинці не принесе проблем.

Насамперед, потрібно з'ясувати скільки градусів ставити під час прання вовни. Температура води не повинна бути вищою за 30 градусів.

Якщо ви все ж віддаєте перевагу ручному пранню, тоді замініть порошок для прання і кондиціонер на звичайний шампунь для волосся.

Фахівці стверджують, що найкращим народним засобом для одягу з вовни є оцет. Він допоможе вберегти колір речей і захистити матеріал від зменшення.

Вовняні речі завдли перуться в машинці окремо від інших матеріалів. Попередньо обов'язково застебніть всі кнопки, блискавки чи ґудзики. Тоді тканина точно не пошкодиться.

Шарф або светр можна помістити у пральний мішок для більшого захисту. Також під час прання вовни в машинці краще відмовитися від кондиціонера, він робить матеріал щільнішим.

Якщо ви правильно випрали вовняні речі, їх все ще можна зіпсувати під час сушіння. Краще такий одяг розкладати на решітку чи іншу поверхню, щоб зайва волога зійшла. Обов'язково розправте речі і покладіть їх на рушник подалі від прямих сонячних променів чи опалювальних приладів.

Читайте також: