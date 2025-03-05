Чи можна розмовляти телефоном, поки він заряджається: важлива інформація для вашої безпеки

Кожен власник мобільного телефона намагається уникнути ситуації, коли батарея сідає. Найлегший спосіб вирішення – підключити пристрій до розетки. І ось виникає запитання: "Чи можна телефонувати, поки він заряджається?"

Чи можна розмовляти телефоном, коли він заряджається

Мабуть, кожен з нас чув різні історії про телефони, які вибухали просто в руках, завдаючи серйозних травм, але рідко можна знайти когось, хто насправді став жертвою такої ситуації. Тож давайте з'ясуємо, чому не рекомендується говорити телефоном під час його заряджання.

Основна причина цього страху полягає в тому, що старі моделі мобільних телефонів із застарілими батареями часто сильно перегрівалися під час заряджання. Додаткове навантаження під час користування пристроєм призводило до ще більшого перегрівання. Це могло призвести до пошкодження самого телефона, зарядного кабеля, а в окремих випадках – до вибуху. На щастя, таке траплялося дуже рідко і зазвичай було результатом технічної несправності пристрою.

Що стосується сучасних смартфонів, то на таке запитання можлива єдина відповідь: "Так, можна".

Хоча деякі користувачі помічають, що пристрої трохи нагріваються під час заряджання, це не становить жодної небезпеки.

Багато хто переймається, чи можна використовувати телефон, коли він підключений до повербанка. Звісно, можна. Тип джерела живлення не має значення. Єдине, що може статися – це збільшення часу заряджання та прискорене використання циклів зарядки батареї, що з часом може вплинути на її здатність тримати заряд.

Також власникам продукції Apple не варто хвилюватися, коли йдеться про використання айфона під час заряджання. Річ у тім, що компанія Apple оснащує свої нові моделі iPhone удосконаленими літій-іонними акумуляторами, які відомі високою енергетичною ємністю, тривалим терміном служби та швидким заряджанням. Ці батареї абсолютно безпечні навіть за активного використання пристрою під час заряджання.

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