Чи можна садити бузок поряд з будинком: що про це кажуть народні прикмети і садівники

Бузок – це один з найулюбленіших квітучих кущів, і його сезон наближається. Тому багато людей цікавляться, чи можна посадити його біля свого дому.

Існує безліч прикмет і забобонів, пов'язаних з бузком, зокрема один із найвідоміших каже, що якщо з'їсти квітку бузку з п'ятьма пелюстками, то здійсниться найбільше бажання.

Чи варто садити бузок біля дому

Хоч бузок і є прекрасною рослиною, яка дарує тінь, яскраві квіти та приємний аромат, не рекомендується висаджувати його безпосередньо біля будинку. Існує переконання, що бузок приносить негативну енергію та може стати причиною неприємностей, сварок і конфліктів у родині.

Існує й більш раціональне пояснення цієї заборони: бузок має надзвичайно потужну кореневу систему. Якщо посадити його занадто близько до будинку, коріння може пошкодити фундамент з часом. Крім того, бузок є великим чагарником, тому йому потрібен простір для нормального росту. Також варто враховувати, що він може затінювати вікна або блокувати вхід.

Ще одна причина, чому садівники зазвичай уникають садіння бузку біля дому, полягає в тому, що цей чагарник приваблює безліч комах, зокрема бджіл і ос. Хоча бджоли корисні, мало хто хоче мати їх поруч з домом.

Також варто пам'ятати, що хоча цвітіння бузку і виглядає чудово, воно триває лише кілька тижнів на рік. Тому садити його біля будинку – не найкраща ідея.

Де можна посадити бузок

Але це зовсім не означає, що бузок не може знайти своє місце на вашій ділянці! Насправді ця рослина може стати корисною для дому, якщо висадити її на межі або в саду. За прикметами, бузок на таких місцях є природним оберегом, захищаючи будинок від темних сил і негативної енергії.

Білі сорти сприяють створенню атмосфери комфорту та гармонії, а фіолетові кущі відкривають потенціал, розвивають таланти та приносять натхнення.

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