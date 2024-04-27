Чи можна садити рослини у Страсний тиждень: розбираємося з прикметами

Вже 5 травня віряни східного обряду будуть святкувати Великдень. Тиждень перед цим світлим святом вважається найважчим під час Великого посту, називається Страсним і має багато заборон. Тож багатьох цікавить, чи можна працювати в городі в цей період.

У Страсний тиждень прийнято ретельно готуватися до важливої події, зокрема, спекти паски, поприбирати в оселі, помити вікна тощо. Більше того, в самому розпалі городній сезон, а тому хочеться зробити якомога більше, щоб отримати великий урожай.

Тож, давайте розберемося, чи дозволяє церква працювати у Страсний тиждень.

Чи можна садити картоплю і іншу городину у Страсний тиждень: народні прикмети

Серед вірувань наших предків існувала думка, що впродовж Страсного тижня та й у сам день Великодня, заборонено працювати в землі. Тому селяни припиняли будь-які польові або городні роботи на цей період.

За повір'ями, "земля не приймає насіння", тому воно або не проросте, або виросте надто кволим. Страсний тиждень починається з понеділка. Й існувала думка, якщо цього дня щось посадити, то дощ все заллє і рослини зігниють. А в середу культуру поб'є град.

У Велику Седмицю, як ще називають Страсний тиждень, заборонялося виконувати й іншу роботу, що пов'язана з городництвом та садівництвом. А в сам Великдень взагалі не займалися фізичною працею, щоб не накликати на себе біду.

Чи можна садити рослини у Страсний тиждень на думку священників

В самій Біблії немає конкретної заборони, яка б обмежувала дії людей, тобто робота в саду і в городі не варто вважати гріхом.

Проте священнослужителі все ж таки радять не працювати на присадибній ділянці у Страсний тиждень чи Великдень, тому що це період, який віряни повинні присвятити молитвам, підготовці до великого свята, згадуванню останніх днів Христа на землі. В цей період відкидають усе матеріальне, щоб зосередитися на духовному.

У Великдень, звичайно, не працюють, адже це велике церковне свято символізує радість, тому що Син Божий переміг гріх і смерть. Однак, якщо у вас немає іншого дня, щоб виконати ті чи інші хатні чи садові справи, робота не буде вважатися гріхом. А якщо вам необхідно допомогти ближньому, наприклад, скопати город старенькій бабусі, то це церква навіть вітає. Будь-яка добра справа, кажуть священники, не є гріхом.

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