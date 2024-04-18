Чи можна вигулювати кота на повідку: що кажуть про це фахівці

Дехто думає, що кішку можна без застережень, так само як собаку вигулювати га вулиці. Але власники котів знають, що цих тварин, які звикли гуляти самі по собі, важко змусити беззастережно слухатись господаря, навіть, якщо вигулювати на повідку. Розповідаємо, за яких умов, це можна робити.

Хоча зоопсихологи все частіше кажуть, що вигул кота на повідку викликає стрес у тварини, ветеринари не мають єдиної думки щодо цього питання. Загалом вважається, що для кішок вулиця сповнена ризиків для здоров’я та життя.

Повідок в такому випадку дозволяє вигулювати кішку без ризику, що вона втече і загубиться, без загрози її фізичному здоров'ю. Але при цьому вигул з обмеженням свободи у кішки може викликати стрес.

Щоб уникнути цього кішку потрібно привчити до повідка, а потім і до самих прогулянок.

Як привчити кота до повідка та вигулу на вулиці

Ні в якому разі не можна одягати повідок прямо на шию. У котів шийні м'язи набагато слабші, ніж у собак. Єдиний вихід — це шлейка, яку потрібно підібрати точно за розміром.

Щоб привчити кота до повідка спочатку просто покладіть шлею поруч із місцем, де кіт буває найчастіше, щоб він звик до її запаху.

Наступним етапом — почніть щодня на декілька хвилин надягати її на кота та стимулювати тварину грою або ласощами. Знімати шлейку потрібно саме під час гри чи частування ласощами, у такому разі шлейка буде асоціюватися у тварини з чимось позитивним.

Коли кіт звикне до шлейки та не буде нервувати, можна прикріпити повідець і прогулятися квартирою. Ні в якому разі не тягніть кота. Якщо тягнути кота проти його волі, він більше з вами взагалі нікуди не піде.

Що потрібно зробити, щоб вигулювати кота на вулиці на повідку

Заздалегідь обов'язково зробити коту щеплення від різних хвороб, які він може підчепити на вулиці.

Перед виходом обробити шерсть кота від бліх, кліщів і глистів.

Дуже бажано повісити на котика ( на ошийник, чи на шлейку) підвіску з адресою і вашим номером телефону — якщо кіт втече, його зможуть повернути.

Яких котів не можна вигулювати

Не потрібно тягнути на вулицю ослаблену тварину, особливо, якщо кішечка хворіє, вагітна або нещодавно народила.

Не можна вигулювати невакцинованих кошенят, нестерилізованих вихованців, котів похилого віку.

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