Чи можна випрати великий плед в машині: головне — запам'ятати одну цікаву хитрість

Мабуть, у кожної господині є великий або товстий плед, прання якого завжди приносить труднощі. Він не вміщається в пральну машину, і навіть якщо вдалося втиснути його в барабан, він не тільки не чиститься, а й погано намокає. В результаті виходить мокре покривало, на якому залишаються порошок і бруд.

Якщо у вас вдома є дуже великий плед (220*220 см) і ви хоча б раз намагалися його випрати, то могли б зрозуміти, що зробити це в пральній машині досить важко. Зазвичай такі речі перуть в ванній з порошком власноруч, потім прополіскувати і віджимати, що досить важко, адже мокрий плед стає надзвичайно важким.

У пральну машину з об'ємом барабану до 5 кг такий великий плед ледве поміщається. А тому фахівці радять використовувати одну досить цікаву хитрість. Основною проблемою є великий об'єм, тому потрібно знайти спосіб його зменшити.

Спочатку плед потрібно покласти у ванну і поставити поряд великий таз. Потім увімкнути воду і почати частинами замочувати плед в тазу. Оскільки плед вбирає багато води, додатково поливайте його з душової лійки.

Далі плед в тазу переноситься до барабану пральної машини, хоча він і важкий, але через рідину займає лише половину його об'єму. Тому пральна машина зможе його добре випрати і прополоскати.

Далі йде звичайне прання на вибраному режимі, але віджимання на малих обертах, щоб машинка не перевантажувалася.

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