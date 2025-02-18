Чи можна вирощувати перець із насіння магазинних плодів: відповідь експертів

Напевно, всі хоч раз думали над запитанням: чи можна вирощувати розсаду з перцю, який продається в супермаркетах? Це досить цікава ідея, однак, вона може мати свої недоліки. Тут варто розуміти, що це можуть бути гібридні сорти перцю, які не передають свої якості наступним поколінням. До того ж, таке насіння треба правильно проростити й посіяти. Отже, розповідаємо, посилаючись на ресурс news.blog, чи можна виростити розсаду з насіння магазинного перцю.

Якість насіння: що треба знати перед висіванням

Магазинний перець зазвичай належить до гібридних сортів, саме їх найчастіше вирощують для продажу. Такий посівний матеріал має деякі особливості.

По-перше, насіння гібридних овочів не зберігає батьківських характеристик, тому розсада може взагалі не дати плодів.

По-друге, є ймовірність, що насіння просто не проросте.

По-третє, досить часто перець для продажу вирощується у спеціальних умовах із використанням стимуляторів для росту, що негативно впливає на сходження посадкового матеріалу.

Як правильно підготувати посадковий матеріал

Якщо ви готові до експерименту і вирішили все ж таки спробувати виростити розсаду з такого перцю, експерти рекомендують дотримуватися цих простих порад.

Насіння найкраще вибирати із яскравих стиглих плодів. Посадковий матеріал треба витримати у сухому теплому місці 2-3 дні, щоб він просушився. Щоб знезаразити насіння, його треба обробити розчином марганцівки. Перед висаджуванням посадковий матеріал необхідно замочити на 12 годин, щоб стимулювати швидке сходження розсади.

Які необхідні умови для пророщування насіння

Болгарський перець любить тепло й вологу, тому для успішного сходження розсади йому необхідні такі умови:

температура 25-28°C;

вологий ґрунт, але без надлишку води;

паросткам потрібно багато світла – 12-14 годин на добу.

Як правильно вирощувати розсаду: що варто знати

Коли насіння проросте, його треба пересадити в окремі ємності з поживним ґрунтом. Можна змішати торф, перегній і землю зі свого городу. Поливати розсаду необхідно лише водою кімнатної температури, щоб не загнило коріння. Через 2-3 тижні після сходження рослини варто підживити комплексними добривами.

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