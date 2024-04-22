Чи можна виростити петунію зі свого насіння: як його зібрати, щоб отримати пишне квітіння через рік

Напевно, найпопулярнішою літньою квіткою можна назвати саме петунію. Вона стане чудовою окрасою не лише саду, але й балкону. Хоча ця рослина не потребує особливого догляду, є в неї і недолік — надто дрібне насіння, яке важко зібрати самостійно.

У посівний сезон насіння петунії в магазинах коштує зовсім недешево. А тому не дивно, що садівники намагаються будь-якими способами зібрати його самостійно. Дачники придумали цікавий метод, як це зробити з квітів, що уже відцвіли, а потім ще й підготувати його до прийдешнього сезону.

Одразу потрібно попередити, що зібрати насіння самостійно вийде не з кожного виду цієї рослини. Вийнятком, наприклад, є махрові сорти, оскільки в них не утворюється насіннєва коробочка, а розмножуються вони за допомогою живців.

А ось зі звичайними сортами петунії жодних складнощів виникнути не повинно. Краще всього збирати насіння починаючи від другої половини червня і аж до вересня. Щоб щороку мати один і той же колір петунії на своїй ділянці, обирайте одноколірні сорти.

Що ж потрібно робити, щоб зібрати насіння з петунії? Насамперед, зачекайте, щоб квіточки повністю зів'яли і засохли. Тоді акуратно їх відірвіть. Ви зможете побачити, що на їхньому місці утворилася зелена "коробочка" з насінням.

Поки що її не потрібно чіпати. Зачекайте, поки вона визріє та поступово набуде жовто-коричневого відтінку. Через кілька тижнів вона потемніє і її можна буде акуратно зрізати (разом з чашолистками), а потім покласти вдома для дозрівання.

Зовсім сухою коробочка стане десь через тиждень (орієнтуйтесь на темно-коричневий колір). Тепер можете акуратно розкрити її руками і зібрати темно-коричневі чи чорні (залежно від сорту) зернятка.

Прийшов час розкласти це насіння на рівну поверхню і підсушити ще кілька днів (робиться це для надійності). Потім складіть його у паперовий пакетик і зберігайте до наступного сезону.

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