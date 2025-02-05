Чи можна забирати залишене комунальниками гілля на дрова: що каже про це закон

У багатьох містах і селах після роботи комунальників на узбіччях, у парках або дворах можна побачити купи обрізаного гілля та спиляних дерев.

З жовтня до квітня в містах і селах здійснюють перевірку стану зелених насаджень та проводять обрізку дерев. За необхідності видаляють сухостійні або аварійні дерева, які можуть становити небезпеку для людей чи будівель. Рішення про їх знесення ухвалюється міською, селищною або сільською радою на основі акта комісійного обстеження, при цьому вартість деревини підлягає відшкодуванню.

Часто люди сприймають ці залишки як нікому не потрібний матеріал, який можна без проблем забрати додому для власних потреб.

Про те, чи можна збирати на дрова гілля, яке залишили комунальні служби, зазначається в Законі України "Про управління відходами".

Кому належить спиляне гілля

Відповідно до згаданого Закону України «Про управління відходами», деревина належить до категорії побутових відходів. Її власниками можуть бути як фізичні та юридичні особи, так і територіальні громади або держава.

Згідно з наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України № 105 від 10.04.2006, видалена деревина має бути врахована в обліку, використовуватися для потреб відповідних установ або реалізовуватися за ринковими цінами. Кошти, отримані від продажу, спрямовуються на фінансування комунального господарства, а непридатні для використання гілки підлягають утилізації спеціалізованими установами. Передача права власності на таку деревину можлива лише на договірних умовах між місцевими органами влади та підприємствами, що займаються її утилізацією.

Чи можна забирати деревину

Згідно з чинним законодавством України, міські зелені насадження перебувають у комунальній власності. Обрізані або спиляні дерева зазвичай залишаються на балансі відповідних комунальних підприємств, які приймають рішення щодо їх подальшої утилізації або використання. Водночас, як стверджують експерти, прямої заборони на самостійний збір обрізаного комунальниками гілля в законодавстві немає. Отже, оскільки немає офіційних обмежень, громадяни можуть забирати залишені комунальниками гілки без юридичних наслідків. Можна припустити, що громадяни мають право забирати залишену деревину, якщо місцева влада не встановила іншого порядку її утилізації.

Попри відсутність прямої заборони, у деяких випадках самовільне привласнення спиляної деревини може трактуватися як порушення. Наприклад, якщо гілля залишене тимчасово для подальшого вивезення або використання комунальним підприємством, його зникнення може розцінюватися як завдання матеріальної шкоди комунальній власності. Тому, щоб не мати зайвих запитань від правоохоронних органів, все ж краще отримати дозвіл від місцевої влади на збір цих залишків.

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