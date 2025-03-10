Чи можна заморожувати твердий сир: скільки часу зберігається продукт у холодильнику

Сиру за раз багато не з’їси, однак господині полюбляють купувати його декілька видів, щоб можна було створити сирну тарілку.

Більшість експертів говорять, що зберігати сир у морозилці не можна, бо він зіпсується. Та це не зовсім так. Розповідаємо, чи можна зберігати сир у морозилці, як правильно це робити, щоб він не зіпсувався.

Чи можна заморожувати твердий сир: відповідь експертів

Насправді, сир можна заморожувати, адже температура зберігання сиру досить низька. За тривалого зберігання сир зазвичай тримають у камерах, де температура становить мінус два градуси. І вони не замерзають. Зокрема це стосується визрілих сирів з пліснявою.

Однак є важливий нюанс, коли справа стосується морозильної камери. Твердий сир можна зберігати у замороженому вигляді, але попередньо його треба натерти. Бо під дією низької температури сир підсихає і починає кришитися. Тому заморожувати його краще натертим.

Скільки часу можна зберігати сир в холодильнику

Все залежатиме від виду сирів.

Не більше трьох діб зберігаються свіжі сири – моцарела, козячий, рикота. До двох тижнів зберігаються гауда та чедер, якщо ці види сиру добре запаковані. Камамбер та брі можна тримати в холодильнику до 10 днів. Два тижні зберігається сир із пліснявою. Інші тверді сири можна зберігати упродовж трьох тижнів.

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