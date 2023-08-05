Чи можна заморозити сирі або варені яйця: що потрібно знати, щоб заготовити на зиму

Часто буває, що під час приготування певної страви потрібно використати лише білок або лише жовток. Щоб не викидати продукти, ви можете їх заморозити. Що буде, якщо зберігати яйця в морозильній камері?

Заморожені яйця для тіста і не тільки: як підготувати

Коли діло доходить до заготівлі продуктів в морозильній камері, багатьох цікавить, чи можна заморозити сирі яйця. Згідно з деякими дослідженнями, робити так не варто. Справа в тому, що сирі яйця містять воду, яка розширюється під час заморожування, що може призвести до пошкодження шкаралупи. А це означає, що всередину яйця можуть проникнути бактерії.

Також не рекомендовано заморожувати варені накруто яйця чи лише білки. Оскільки вода в них структурно змінюється під час процесу заморожування. Текстура зварених накруто яєць, особливо білків, після розморожування стає неприємною для вживання.

Так що ж робити? Як заморозити яйця? Найкраще заморожувати збиті сирі яйця, сирі білки чи жовтки окремо. Також дозволяється зберігати в морозильній камері страви, приготовлені на основі яєць (яєчня бовтанка, пиріг з заварним кремом, яєчна запіканка).

Чи можна заморозити яйця варені

Заморожувати в морозильній камері можна лише сирі свіжі яйця без шкаралупи. Щоб перевірити їхню свіжість, можна провести невеликий тест. Наповніть водою глибоку миску, занурте в рідину яйця. Якщо вони потонуть, значить свіжі, а якщо плавають на поверхні, краще їх використати прямо зараз і не заморожувати.

Важливо звернути увагу! Якщо під час зберігання в морозильній камері ви побачили на зовнішній стороні продукту білий шар з крижаних кристалів — його потрібно викинути. Вживати такі яйця небезпечно для здоров'я.

Заморожування яєць: що потрібно

Процес заморожування цілих сирих яєць досить простий. Звичайно, робити це можна лише без шкаралуп:

Візьміть формочки для мафінів, льоду чи харчовий контейнер, які можна використовувати в морозильній камері. Виделкою або вінчиком збийте сирі свіжі яйця. Можна додати сіль або цукор. Влийте збиті яйця в формочки, контейнер. Щільно закрийте харчовою плівкою та помістіть на 4 години у морозильну камеру. Коли яйця заморозилися, їх можна перекласти у пакет зиплок, придатний для морозильної камери.

Якщо ви заморожуєте кілька яєць у контейнері, обов'язково пишіть, скільки їх там. Так вам буде простіше працювати після розморожування продукта. Не забудьте прописати дату заморожування.

Як довго можна зберігати яйця в морозильній камері? Свіжі яйця можуть зберігатися півроку.

Можна також заморожувати білки і жовтки окремо за необхідності чи бажання. Наприклад, білки, які потім ви будете використовувати для безе, бисквіту тощо, потрібно обов'язково збити до однорідної консистенції перед заморожуванням.

Жовтки розкладають по формах, додають сіль чи цукор, злегка збивають, потім заморожують. Їх пізніше можна використовувати для приготування майонезу, крем-брюле, тіста для локшини тощо.

Як розморозити яйця

Це доволі складний процес, який повинен виконуватися за правилами. Найбезпечніше — перекласти яйця з морозильної камери у холодильник на ніч. Коли вони стануть такої ж консистенції, як були до заморожування, їх можна готувати.

Якщо часу обмаль, можна покласти заморожене яйце у невелику миску з холодною водою. Такий процес займе 20-30 хвилин, а прохолодна вода буде не такою шкідливою як тепла чи гаряча.

Чи змінюється смак яєць після заморожування

Експерти стверджують, що смак яєць дещо змінюється після розморожування, стає менш вираженим, слабшає. Однак часто сирі яйця використовують більше задля їхніх властивостей, а не смаку. Наприклад, у випічці вони зв'язують інші інгредієнти. А ось якщо ви збираєтесь готувати омлет, краще додати більше спецій, овочей, зелені. Так смак страви не постраждає.

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